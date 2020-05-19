Marinalara Olan İlgi Arttı

Turizm, tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs nedeniyle en çok konuşulan sektörlerin başında geliyor. Yaza az bir süre kala tatil planları yapanlar, bugünlerde hazırlıklarını salgının durumuna göre yapmaya başladı.

Bu dönemde izole tatil yapmak isteyenlerin karavan ve çadırlara yönelmesi dikkati çekti. Ekonomik durumu iyi olanlar ise tercihini "yüzen yazlık" diye tabir edilen yatlardan yana kullandı.

Özellikle marinalardaki doluluk oranı, yat satışlarının da artmasıyla yüzde 100'lere yaklaştı. Adeta evi andıran yatlarda vatandaşlar izole bir tatil imkanı buluyor.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, salgın döneminde marinalara yurt dışından çok Türkiye’den taleplerin arttığını vurguladı.

Öztürk, marinalardaki yeme içme noktalarının kapalı olduğunu belirterek Kovid-19 sonrasında turizm tercihlerinde bir değişiklik beklediklerini ifade etti.

“HAZİRAN AYINDA YOĞUNLUK BEKLİYORUZ”

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan ise marinaların kara ve deniz olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu belirtti.

Karada yer alan restoranların koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı olduğuna ancak yat ve teknelere ilginin arttığını söyleyen Akaltan, şöyle konuştu:

“Marinaların deniz tarafına ilgi artıyor. Biz nisan ayında doluluğumuzu artırdık. Tekne sahibi olmayanlar tekne almayı düşünüyor. Daha önce otellerde tatil yapanlar şu anda yat kiralama yoluna gidiyor. Önümüzdeki günlerde de ilginin artacağını düşünüyoruz. Biz yüzde 97 doluyuz. Günlük ve sezonluk tekneler yasaklardan dolayı gelemiyor. Yasaklar kalkınca doluluklar yüzde 100'e ulaşacak. Şu anda yat sahipleri karantinayı evlerinde geçirmek yerine teknelerde geçiriyor."

Akaltan, haziranda yoğunluğun daha da artmasını beklediklerinin altını çizdi.

Vira Haber