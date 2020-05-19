Şeytan Mantası Çanakkale'de Görüntülendi
Çanakkale'de dalgıçlar nesli tükenmekte olan ve halk arasında 'Şeytan Mantası' olarak bilinen vatoz türünü görüntüledi.
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Gökçeada'da dalgıçlar, halk arasında "şeytan mantası" olarak tanınan ve şekli uçan bir yarasaya benzetilen"mobula mobular" türü vatozu görüntüledi.
Dalgıç ekibi ile kılıç balığı avı için Kaleköy Limanı'na 5 mil açıkta dalış yapan Selim Konya, 500 metre derinlikte "şeytan mantası"nı görüntülemeyi başardı.
NESLİ TÜKENİYOR
Selim Konya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada:
"Bu sene gördüğümüz de halk arasında 'şeytan mantası' olarak bilinen bir tür. Yaklaşık 2 metre büyüklüğünde bir canlıydı. Bu canlıları gördüğümüzde hemen kayıt altına alıyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor.
Selim Konya 'şeytan mantası'nın neslinin tükenmekte olduğunu söyledi.
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