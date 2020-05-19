Şeytan Mantası Çanakkale'de Görüntülendi

Gökçeada'da dalgıçlar, halk arasında "şeytan mantası" olarak tanınan ve şekli uçan bir yarasaya benzetilen"mobula mobular" türü vatozu görüntüledi.

Dalgıç ekibi ile kılıç balığı avı için Kaleköy Limanı'na 5 mil açıkta dalış yapan Selim Konya, 500 metre derinlikte "şeytan mantası"nı görüntülemeyi başardı.

NESLİ TÜKENİYOR

Selim Konya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

"Bu sene gördüğümüz de halk arasında 'şeytan mantası' olarak bilinen bir tür. Yaklaşık 2 metre büyüklüğünde bir canlıydı. Bu canlıları gördüğümüzde hemen kayıt altına alıyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor.

Selim Konya 'şeytan mantası'nın neslinin tükenmekte olduğunu söyledi.