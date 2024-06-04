Sanmar, Bulgaristan'a Gidecek Yeni İnşa Römorkör İçin İsim Verme Töreni Düzenledi

Sanmar'ın Türkiye'deki çevre dostu tersanesinde 28 Mayıs'ta düzenlenen isim verme töreninde römorkörün vaftiz annesi rolünü BMF Tug Service'in Finans Direktörü Raia Mollova üstlendi.

Etkinliğe ayrıca BMF Tug Service CEO'su Boris Balev, COO Kaloyan Kaloyanov ve Genel Müdür Todor Korunchev de katıldı.

24,4 m uzunluğunda, 12 m genişliğinde ve 5,45 m derinliğinde olan ALIOTH, 70 ton çeki gücü ve 12 knot hız sağlamak için her biri 2.100 kW'a ulaşan iki CAT 3516C ana makine ile güçlendirilmiştir.

Sanmar Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Cem Seven, şunları söyledi: “BMF’in operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyduğu römorkörü sağlamak üzere tekrar bize gelmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bir müşterinin daha fazlası için geri gelmesi burada hepimize büyük mutluluk veriyor. ALIOTH, sürekli gelişen sınıftaki teknolojik açıdan gelişmiş ve çevreye duyarlı römorkördür ve BMF filosuna mükemmel bir katkı sağlayacağından eminim.”