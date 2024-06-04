DEFMED Geleneksel DENİZİN İNCİLERİ Etkinliğini İzmir'de Gerçekleştirdi

Organizasyonun onur konuğu, İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı ve Gemi İnşa Yüksek Mühendisi Sn. Sinem Dedetaş oldu. Programın moderatörlüğünü DEFMED Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sn. Aylin Kurtulan üstlendi, açılış konuşmasını ise DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent İbik yaptı.

Etkinliğin ilk bölümünde; Sn. Sinem Dedetaş’ın yanı sıra İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şükriye Vardar, UTİKAD Türkiye Kadın Odak Grubu Başkanı Sn. Aslı Malay Tuncer, WISTA Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Melike Aysu Gürgan, Yang Ming Gemi Acenteliği Genel Müdür Yardımcısı Sn. Didem Ünlü, Locton Omni Sigorta Genel Müdürü Sn. Ülkem Gürdeniz, Virgin Cruises Güverte Zabiti Sn. Hande İpek Yamanel ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ece Elbirlik Ürkmez konuşmalarıyla geceye renk kattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı Sn. Prof. Dr. Güldem Cerit’in gönderdiği telgraf mesajı dinleyiciler tarafından yoğun alkış aldı. Konuşmaların ardından konuklar, günün anısına hazırlanan plaketlerini DEFMED geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orçun Erbayraktar’ın elinden aldı.

DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İbik, yoğun programına rağmen etkinliğe katılan Sn. Sinem Dedetaş’a 1922 yılına ait Üsküdar Şehir Planını gösteren özel bir harita hediye etti. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan destekçi kuruluşlara da plaketler sunuldu.

Destekçi kuruluşlar arasında Altın Sponsor MOVERS, Gümüş Sponsorlar CATLOG Lojistik, Deniz Nakliyecileri Derneği, LOCKTON OMNI Sigorta, MARE Group, Bronz Sponsorlar ARGES Lojistik, DENHOLM GOOD Logistics, KUZEY Sigorta, MAXLOG, MESCO, TCEEGE, THOR Marine SA ve Lojistik ve Teknik Tedarik Sponsorları JMS, KINAY, MASKOT Shipping, WESTERN ANATOLIA TRADE FORUM Yönetimi ve YENİ MARM

### DEFMED'in 6. Geleneksel DENİZİN İNCİLERİ Etkinliği Swissôtel Büyük Efes İzmir’de Gerçekleşti

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED), 31 Mayıs 2024 Cuma günü Swissôtel Büyük Efes İzmir’de düzenlediği 6. Geleneksel DENİZİN İNCİLERİ etkinliğinde, denizcilik ve lojistik camiasının kadın temsilcilerini bir araya getirdi.

Organizasyonun onur konuğu, İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı ve Gemi İnşa Yüksek Mühendisi Sn. Sinem Dedetaş oldu. Programın moderatörlüğünü DEFMED Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sn. Aylin Kurtulan üstlendi, açılış konuşmasını ise DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent İbik yaptı.

Etkinliğin ilk bölümünde; Sn. Sinem Dedetaş’ın yanı sıra İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şükriye Vardar, UTİKAD Türkiye Kadın Odak Grubu Başkanı Sn. Aslı Malay Tuncer, WISTA Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Melike Aysu Gürgan, Yang Ming Gemi Acenteliği Genel Müdür Yardımcısı Sn. Didem Ünlü, Locton Omni Sigorta Genel Müdürü Sn. Ülkem Gürdeniz, Virgin Cruises Güverte Zabiti Sn. Hande İpek Yamanel ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ece Elbirlik Ürkmez konuşmalarıyla geceye renk kattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı Sn. Prof. Dr. Güldem Cerit’in gönderdiği telgraf mesajı dinleyiciler tarafından yoğun alkış aldı. Konuşmaların ardından konuklar, günün anısına hazırlanan plaketlerini DEFMED geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orçun Erbayraktar’ın elinden aldı.

DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İbik, yoğun programına rağmen etkinliğe katılan Sn. Sinem Dedetaş’a 1922 yılına ait Üsküdar Şehir Planını gösteren özel bir harita hediye etti. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan destekçi kuruluşlara da plaketler sunuldu.

Destekçi kuruluşlar arasında Altın Sponsor MOVERS, Gümüş Sponsorlar CATLOG Lojistik, Deniz Nakliyecileri Derneği, LOCKTON OMNI Sigorta, MARE Group, Bronz Sponsorlar ARGES Lojistik, DENHOLM GOOD Logistics, KUZEY Sigorta, MAXLOG, MESCO, TCEEGE, THOR Marine SA ve Lojistik ve Teknik Tedarik Sponsorları JMS, KINAY, MASKOT Shipping, WESTERN ANATOLIA TRADE FORUM Yönetimi ve YENİ MARMARA Denizcilik yer aldı.

Etkinlikte ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencisi ve Üniversite Denizcilik Öğrenci Topluluğu eski başkanı Ruken İpek’e, görev süresince denizin incilerine gösterdiği emekler nedeniyle teşekkür hediyesi verildi.

Programın ikinci bölümünde ise misafirler, palmiyeli bahçede hazırlanan kokteyl alanında DJ performansı, perküsyon ve trompet eşliğinde eğlenceli bir gece geçirdiler. Dans gösterisi ile devam eden gece, konuklar için unutulmaz bir İzmir gecesi oldu.

DEFMED, 3000’den fazla mezunuyla dünyanın her yerinde büyük bir bölümü denizcilik sektöründe hizmet veren geniş bir aileyi temsil etmekte olup, üyelerinin neredeyse yarısı kadınlardan oluşmaktadır. DEFMED, DENİZİN İNCİLERİ etkinliğini 2019 yılından beri Uluslararası Denizci Kadınlar Günü vesilesi ile düzenli olarak her yıl mayıs ayında gerçekleştirmektedir. Denizin İncileri, DEFMED’in tescilli bir markasıdır.

Vira Haber