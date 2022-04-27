Sanmar Denizcilik, Güçlü Römorkörlerinden Bir Yenisini Daha Teslim Etti

SAFİ-14 olarak adlandırılan römorkör, etkileyici 74 tonluk çekme kuvvetiyle, Safi Deniz Hizmetleri filosunun ve aynı zamanda İzmit Körfezi’nde kendi sınıfında görev yapmakta olan en güçlü römorkör olacak.

Dünyaca ünlü Kanadalı dizayn firması Robert Allan Ltd. tarafından Sanmar’a özel olarak tasarlanan bu römorkör 25.3 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olup Safi Deniz Hizmetleri’ne Sanmar Denizcilik olarak teslim edilen beşinci römorkördür. Sanmar daha önce Safi Deniz Hizmetleri’ne 2011 yılında Sanmar XXX ile başlayarak 2012 yılında Sanmar XXXI ve 2016 yılında 60 tonluk CELAL SAFİ ve BEDIA SAFİ römorkörlerini teslim etti.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Safi Deniz Hizmetleri’nin ihtiyaçları olan bu güçlü römorkör için Sanmar’ı tercih etmesi bizleri çok mutlu etti. Müşterilerimizin tekrar bizleri seçmesi ve Safi Deniz Hizmetleri’nin İzmit Körfezi için gelecek planlarına ortak olabilmek oldukça gurur verici. SAFi-14, her müşterimizin belirli ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanabilen yeni jenerasyon, modern römorkörlerimizin çok iyi bir örneğidir” dedi.

Vira Haber