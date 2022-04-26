Tersan Tersanesi Havila Castor'u Havila Kystruten’e Teslim Etti

Tersan Tersanesi, Norveçli Havila Kystruten firması için inşa edilen dört yolcu gemisi serisinin ikinci gemisi Havila Castor'u teslim etti. "Yeni Nesil Gemi" ödülüne layık görülen bayrak gemi Havila Capella, Tersan Tersanesi'nin adını Norveç kıyılarında taşırken, Havila Castor da bu gururu paylaşmak için çok yakında kendisine eşlik edecek.

Yeni Nesil Gemi: Havila Capella

Serinin ilk gemisi olan Havila Capella, Nor-shipping otoriteleri tarafından daha önce “yılın gemisi” olarak adlandırılan “yeni nesil gemi” ödülüne layık görülmüştü. Sektörün en önemli ödülünü alan Havila Capella üç güçlü aday arasından öne çıktı. Enerji verimliliği, teknoloji kullanımı, emniyet & güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik konularında önemli gelişme ve yenilikleri barındıran iki geminin üreticisi olarak Tersan Tersanesi, güvenilirliğini, kalitesini ve çözüm odaklı yaklaşımını Havila gemilerine yansıtmaya devam ediyor.

Şimdiye kadarki en büyük batarya paketleri ile dört saat sıfır emisyonlu seyir

Kardeş gemi Havila Capella ile aynı özelliklere sahip olan, LNG ve batarya ile çalışan Havila Castor, yüksek enerji verimliliği ve düşük emisyon gerekliliklerine uygun olarak inşa edildi. 6100 kWh batarya kapasitesi ile donatılan gemi halen “dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip gemisi” ünvanını koruyor. Yenilikçi güç üretim sistemi ve enerji tasarruflu gövde tasarımı sayesinde Havila Castor, dört saat boyunca sıfır emisyonla yol alabiliyor. Gemi, rıhtımda temiz hidroelektrik santrallerinden şarj ediliyor.

HAV Ship Design tarafından tasarlanan ve DNV gözetiminde inşa edilen Havila Castor, CO2 emisyonlarında %25 ve NOx emisyonlarında %90 oranında azalma sağlıyor. Ayrıca denizden ve soğutma suyundan ısı geri kazanım sistemlerine sahip gemi, doğa dostu enerji çözümleri ile öne çıkıyor.

Denize Açılan Otel: Yüksek İç Standartlar

Yüksek iç standartlara sahip ve Norveç’i yansıtan tasarım yaklaşımları ile dekore edilmiş konaklama alanları sunan Havila Castor, Bergen – Kirkenes tarihi güzergahında yolcularına en iyi konforu sunacak.

Gemide restoranlar, kafeler ve açık ve kapalı barlar ile farklı seçeneklerde otel odaları bulunuyor. Fiyortlar boyunca uzanan doğal güzellikleri ve kuzey ışıklarını görmek için üst güvertede seyir salonu, ayrıca yolcuların gemide gün boyu eğlenmeleri için bir konferans salonu, spor salonu, bir alışveriş mağazası ve üst güvertede jakuzi alanı bulunmaktadır.

Tersan Tersanesi için Gururlu Bir Gün

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, resmi devralma sırasında “Tersan Tersanesi olarak güvenilirlik, kalite ve çözüm odaklı yaklaşımımızı temsil eden serinin ikinci gemisi Havila Castor’u Havila Kystruten’e teslim etmekten gurur duyuyoruz. Havila Capella, Tersan Tersanesi'nin adını Norveç kıyılarında taşımaya devam ederken, Havila Castor ile bu gurur iki katına çıkacak. Değerli ortağımız Havila'nın Tersan'a olan güveni sayesinde; üçüncü ve dördüncü gemiler olan Havila Polaris ve Havila Pollux'un inşasında aynı üstün performansı göstermek üzere çok çalışacağız” dedi.

Havila Voyages Yönetim Kurulu Başkanı ve ana hissedarı Per Sævik’de Tersan Tersanesi'ndeki resmi devralmada yer aldı ve “Yeni gemilerin teslimatının bir parçası olmak her zaman ekstra özeldir. Havila Castor Norveç kıyılarında görmeyi dört gözle beklediğimiz harika bir manzara.”dedi.