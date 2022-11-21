Sanmar Denizcilik Spora Destek Vermeye Devam Ediyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile Sanmar Denizcilik arasında “Forma Sırt Sponsorluğu” imza töreni, 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 14.00’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek.

İmza törenine Sanmar Denizcilik adına Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Seven ile Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ile Fenerbahçe Opet Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, Oyuncusu Macris Carneiro ve Takım Menajeri Pelin Çelik katılacaktır.

Fenerbahçe TV tarafından canlı yayınlanacak ve basına açık olarak gerçekleşecek törende siz değerli denizcilik basınını da aramızda görmekten onur duyarız.

Türkiye Kürek Federasyonu ana sponsorluğundan sonra voleybola da sponsor olarak amatör branşlara destek vermeye devam etmekten dolayı gurur duyuyoruz.