AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk Helikopteri, LHD ANADOLU Gemisine İlk İnişi Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerinin, çok maksatlı amfibi gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladıklarını bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, helikopterlerin LHD ANADOLU gemisine iniş yaptıkları anlara ilişkin fotoğraf ve videolar paylaşıldı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz. Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar. Hizmete girmesini heyecanla beklediğimiz LHD ANADOLU gemisinde görev yapacak hava vasıtalarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyoruz."
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Etiketler : LHD ANADOLU, gemi, milli savunma bakanlığı, deniz kuvvetleri komutanlığı
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