TÜRKLİM İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Çalıştayı Başladı

Sayıları ve kapasiteleri gittikçe artan özel sektör liman ve iskele işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak maksadıyla kurulan TÜRKLİM, sektöre fayda sağlayan pek çok rapor ve organizasyona imza atmıştır.

“İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Çalıştayı”

TÜRKLİM tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Çalıştayı’’, Antalya Trendy Lara Otel’de bugün başlamış bulunmaktadır. 20 Kasım’a kadar sürecek çalıştay, “Bir rota, üç durak” mottosuyla sağlık, emniyet ve çevre konularına vurgu yaparken; TÜRKLİM üye limanlarının, paydaşlarının ve idareden katılımcıların iştirakleriyle devam etmektedir.

Çalıştayda, “Limanlarda İyi Uygulama Örnekleri”, “Limanlarda Eğitimde İnovasyon”, “Gelecekte Limanlarımız”, “Limanlarda Sürdürülebilir Teknoloji”, “Limanlarda Sürdürülebilirlik” ve “Limanlarda Çevre ve Römorkaj Hizmetleri” konuları oturumlarla irdelenirken; etkinlikler ve takım oyunları ile beraber keyifli anlar yaşanmaktadır.

Sektörün önde gelen isimlerinin, sektör paydaş ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, TÜRKLİM paydaşları kendi stantlarında sunumlar gerçekleştirmektedir. Bu sunum ve tanıtımlar ile sektör içerisinde emek veren her birimin birbiri ile tanışması ve karşılıklı fayda sağlayan iş birlikleri ile hep birlikte büyüme gayesi esas alınmıştır.

Çalıştayın programı, TÜRKLİM SEÇ Çalışma Grubu toplantısında ele alınan konular çerçevesinde planlanmış olup; ilk oturum itibariyle, limanlarımıza dair önemli ana başlıklar altında limanlarımızın geleceğine dair yapıcı adımlar netleştirilmektedir.

TÜRKLİM, büyük bir çalışma ve emekle bu yıl dördüncüsünü hayata geçirdiği çalıştayda, limancılık sektörüne katkı sağlama gayesiyle çalışan tüm üye, paydaş ve konuklara teşekkür ederken; çalıştay bitiminde tüm katılımcılara "Çalıştay Katılım Sertifikası” dağıtacaktır.