Sanmar'da Görev Değişimi: Arzu Gören Vedalaşıyor, Fatma Karagöl Göreve Başlıyor

Gören Sanmar’da ki çalışma hayatı ile ilgili şunları söyledi: "Sanmar'da geçirdiğim zamandan gerçekten çok keyif aldım. Şirketin büyüyüp gelişerek bugünkü önemli küresel oyuncu haline gelmesinde pek çok büyük başarıya tanıklık ettim. Sanmar'dan ayrıldığım için üzgünüm ve kalbimin bir parçası hep burada kalacak."

Eşiyle birlikte kendi firmalarında yeni bir göreve başlayan Gören, burada işin kurumsal ve satış tarafını yönetecek.

Karagöl, altı yıldır pazarlama ve iletişim alanında çalışmakta olup, üniversiteye başlamadan önce iki yıl Viyana’da yaşadı ve burada dil eğitimi aldı. Daha sonra Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü Türkiye’de tamamladı.

Yeni göreviyle ilgili olarak şunları söyledi: “Dinamik bir sektörde yer alacağım için heyecanlıyım. Yeni teknolojiler ve alternatif yakıtlar daha yeşil, çevre dostu ve sürdürülebilir bir denizcilik sektörüne geçmemizi sağlayacağından, sektör için heyecan verici bir dönemden geçiyoruz.



Sanmar bu değişimin merkezinde ve yeni nesil güçlü çevre dostu römorkörler üreterek sektöre öncülük ediyor. Gelecek nesiller için gezegenimizi koruma çabasında olan bir şirketin çatısı altında bulunmaktan keyif alıyorum. Sanmar’daki inovatif yaklaşımlar ile ortaya çıkaracağımız projelerin bir parçası olacağım için mutluluk duyuyorum."

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün şunları söyledi: "Fatma'ya şirketimiz ve sektörümüz için bu önemli ve heyecan verici zamanda Sanmar ekibine hoş geldin diyorum. Arzu'ya da tüm sıkı çalışması ve özverisi için teşekkür ediyor ve yeni işinde başarılar diliyorum. Onu özleyeceğiz."

Vira Haber