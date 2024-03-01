Tersan Tersanesi Yeni Projelerle İş Birliklerini Genişletiyor

Gemi inşa sektörünün önde gelen tersanelerinden Tersan, Norveç'in öncü taşımacılık şirketi Fjord1 AS için dört adet otonom feribot inşasına yönelik yeni sözleşmelerini ve iki adet son teknolojiye sahip elektrikli feribotun başarılı teslimatını gururla duyurdu. Bu gemilerin tümü sürdürülebilir deniz taşımacılığında önemli kilometre taşlarına işaret ediyor.

Dünyanın İlk Otonom Feribotu Tersan’da Üretilecek

Fjord1 ve Tersan Tersanesi, Dünya’da ilk olacak dört otonom feribotun inşası için sözleşme imzaladı. Bu son teknolojiye sahip gemiler, verimliliği, güvenliği ve yeniliği birleştirerek kıyı taşımacılığında devrim yaratacak.

Norveçli HAV Design AS tarafından tasarlanan, 120 metre uzunluğundaki Fjord1'in yeni otonom feribotları, 1 Eylül 2026'dan itibaren Lavik-Oppedal bağlantısındaki hattı geliştirerek yolculara kusursuz seyahat deneyimleri sunmayı amaçlıyor. Her gemi, mürettebat ve 120 binek araç dahil 399 yolcu kapasitesine sahip olacak. Manüel işlevlerin yerini yüksek derecede otonom işlevler alacak şekilde inşa edilecek feribotları izlemek ve potansiyel olarak uzaktan kontrol etmek için karada konuşlu bir kontrol merkezi planlanıyor.

NB1130, NB1131, NB1132, NB1133 yeni inşa numaralarıyla dört feribotun 2026’nın ilk yarısında teslim edilmesi planlanıyor.

Fjord1 AS'den Arild Austrheim, “Fjord1, yeni otonom feribotların sözleşmesini, MF Norddalsfjord'un teslimatıyla birleştirerek Tersan'la çalışmalarını devam ettirmekten büyük memnuniyet duyuyor” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Tersan Tersanesi, Fjord1'e Son Teknoloji iki feribotu başarıyla teslim etti: SUNNYLVSFJORD ve NORDDALSFJORD -Sunnylvsfjord: Tersan Tersanesi'nde titizlikle inşa edilen % 100 elektrikli feribot SUNNYLVSFJORD, 84,0 metre uzunluğa, 248 yolcu (mürettebat dahil), 80 otomobil ve 6 treyler kapasitesine sahip. Stranda-Liabygda rotasında konuşlandıracak SUNNYLVSFJORD ile birlikte, bölgedeki ulaşım kolaylaşacak. Norveçli HAV Design AS tarafından tasarlanan bu feribot, en ileri teknoloji ve çevre bilincini temsil ediyor. Sunnylvsfjord, 29 Ocak 2024 itibarıyla teslim edilmiş, 12 Şubat'ta Tersan Tersanesi'nden ayrılmıştı. -Norddalsfjord: Sunnylvsfjord’u takip eden ikiz gemi NORDDALSFJORD, Eidsdal-Linge rotasında hizmet vermeye hazırlanıyor. Muadili gibi NORDDALSFJORD da batarya ile seyir yapabilen ve hızlı şarj etme özelliklerine sahip bir gemi. Tersan Tersanesi Norddalsfjord’u 29 Şubat'ta Fjord1 AS'ye teslim etti. Sunnylvsfjord ve Norddalsfjord, 2017'den bu yana Fjord1'e teslim edilen sekizinci ve dokuzuncu feribotlar oldu. Fjord1 ve Tersan, emisyonları azaltma taahhüdüyle sürdürülebilir denizcilik çözümlerine öncülük etmeye devam ediyor. Tersan Tersanesi CEO'su Sayın Mehmet Gazioğlu heyecanını şöyle dile getirdi: “Çevre yönetimine kendini adamış vizyoner bir partner olan Fjord1 ile bir kez daha iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Deniz taşımacılığının geleceğini birlikte şekillendirerek, iki feribot teslimatı ve dört yeni feribot için imzaladığımız sözleşmelerle iş birliğimizi daha da güçlendirdik. Otonom kurallar ve düzenlemelerin geliştirilmesiyle eş zamanlı olarak inşa edilecek bu gemilerin zorlukları göz önüne alındığında, Fjord1'de oluşturduğumuz güveni temsil eden bu gemileri inşa edecek olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Vira Haber