SANMAR'dan Karbon Ayak İzi Raporu

Türk römorkör üreticisi ve işletmecisi SANMAR, gemi inşa sektöründe böyle bir çalışmayı tamamlayan ve doğrulayan ilk şirket oldu. İlk olarak Ağustos 2023'te yayınlanan rapor, LRQA Belgelendirme Hizmetleri tarafından denetlenip, raporun derlenmesinde izlenen titiz yaklaşımı ve içeriğinin kalitesini ve doğruluğunu teyit eden bir LRQA Bağımsız Güvence Beyanı verilmiştir.

Raporun hazırlanması ve LRQA tarafından onaylanması için SANMAR tarafından kurulan Karbon Ayak İzi Çalışma Grubu tarafından belirlenen Yol Haritası, grup için uzman eğitimini de içeriyordu. Bu eğitim, grup üyeleri, muhasebe, idari, bakım ve çevresel roller ile ilgili çalışanlar için planlanmıştı, ayrıca tüm beyaz yaka personeli için çevrimiçi iç CFR eğitimi de planlandı.

Sanmar Denizcilik Kurumsal Strateji Direktörü İpek Gürün şunları söyledi: "Karbon Ayak İzi Raporu’nun (CFR) hazırlaması ve LRQA tarafından doğrulanmasını ve onaylanmasını başarmak hiç de kolay bir iş değil; bu kilometre taşına ulaşılmasında emeği geçen herkesi kutluyor ve gösterdikleri yoğun çaba için teşekkür ediyorum.

Vira Haber