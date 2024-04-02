Sürdürülebilir Modern Marina: Mersin Marina

Doğu Akdeniz havzasının korunması çevre ve su kirliliğindeki artış sebebiyle her geçen gün önem kazanmaktadır. Özellikle karadan gelen plastik atıklar deniz canlılarına zarar vermekte, denize ulaşan atıklar ise ekosistemi bozmaktadır. Mersin Marina doğaya verdiği önem doğrultusunda teknelerden çıkan tüm atık suların alınarak bertaraf edilmesini sağlayarak su kirliliğinin engellenmesine katkıda bulunmaktadır. Denizcilerden gelen talepler üzerine atık toplama istasyonundaki otomasyon sistemindeki vakum pompalar sayesinde teknelerden toplanan tüm atık su ile kullanılmış makine yağları tanklara aktarılmaktadır. Teknelerden çıkan atıklar lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf tesislerine götürülerek bu atıkların doğaya karışması engellenmektedir. Bunun yanı sıra evsel atık ayrıştırma merkeziyle Mersin Marina, yaşam merkezi de dâhil olmak üzere tüm atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmaktadır. Evsel atık ayrıştırma merkezi ile atık su alma istasyonunda bu uygulamalar ile sıfır atık prensibi benimsenmiştir. Bu çalışmalar ile sürdürülebilirliğe destek olan, çevre ve Akdeniz’in doğasının korumasına özen gösteren Mersin Marina ayrıca otomobiller için e-şarj üniteleriyle eş zamanlı dört araca hizmet vermekte ve böylelikle egzoz gazlarının atmosfere verdiği zarar önlenmeye çalışılmaktadır.

Ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan yeşil alanların geliştirilmesi iklim değişikliğine en duyarlı bölgelerden biri olan Doğu Akdeniz havzasının korunmasında önem teşkil etmektedir. Araştırmalar, yeşil alanların iklim değişikliğinin etkinlerini azaltabildiğini; şehirlerde ekolojik verimliliğini, insanların zihinsel ve fiziksel sağlığını ve böylelikle insanların yaşam kalitesini ise arttırdığını göstermektedir. Mersin Marina 14.000 m2’lik yeşil alanıyla doğaya ve yeşile verdiği değer ile ekolojik verimliliğe de destek olmaktadır. Peyzaj çalışmaları Akdeniz iklimine ve bitki örtüsüne uygun planlanırken kullanılan bitkilerin de Akdeniz havzasından tedarik edilmesine önem veriliyor. Yerele verilen destek peyzaj çalışmaların tümünde etkisini gösterirken ağaçlardan elde edilen meyveler mevsiminde toplanılarak değerlendiriliyor. Yüksek sıcaklıklara ve susuzluğa dayanıklı olmaları sebebiyle iklime uyan Akdeniz bitkilerinden İskenderun kauçuğu, telli palmiye, defne, zeytin, muz ve narenciye ağaçları ile leylandi Mersin Marina’nın yaşam merkezinde konumlanmıştır. Bunun yanı sıra rosemarin (biberiye), bodrum papatyası ve sarı papatya, begonvil, lavantin, yayılıcı ardıç, zakkum, kar topu gibi türlere de yer verilmiştir. Yaklaşık 700 adet ağaç, 50.000 adet üzerinde çalı ve örtücü bitki ile zenginleştirilen yeşil alanların sulamasında ise otomatik ve damlama sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler ile hem su kaybı en aza indirilmekte hem de bitkilerin gelişimi sağlanmaktadır.

Vira Haber