"Yüzen Ahır" Bandırma Çelebi Limanına Gelmeye Devam Ediyor

Bandırma Çelebi Limanına, Slovenya'nın Koper limanından yola çıkan Darla adlı canlı hayvan gemisi gece geç saatlerde limana yanaştı. 982 adet angusun olduğu gemiden dolayı ilçede kötü koku had safhaya ulaştı.

Bandırma'ya her gelişinde çevreye yaydığı koku nedeniyle vatandaşların tepkisine yol açan ve gemide bulunan hayvan dışkılarından dolayı denizin kirlenmesi üzerine Bandırma Demokrasi Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı. Toplantıda geminin vatandaşların sağlığını tehlikeye attığına dikkat çekildi.

Angus Gemisi'nin, Bandırmalıların sağlığını tehlikeye attığına dikkat çeken Bandırma Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Recep Gökdeniz, “Uzun zamandır Bandırma Çelebi Limanı'ndan canlı hayvan sevkiyatı ve ilkel koşullarda kuru yük sevkiyatlarının yapılmasının neden olduğu toz ve ahır kokusu, Bandırma halkını bezdirmiş durumdadır. Halk sağlığı konusunda astım, bronşit gibi pek çok akciğer hastalığına ve bağırsak enfeksiyonlarına kapı açan; denizin, havanın ve çevrenin kirlenmesine etkileri bakımından yapılan canlı hayvan sevkiyatının ve ilkel koşullarda yapılan diğer yüklemelerin durdurulması için, özellikle Paşabayır Mahallesi'nden Çelebi limanı giriş kapısına kadar yürüyüş yapıp, gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasında, kentimizi yönetenleri sorunu çözmeye ve çelebi limanının faaliyetlerini denetlemeye davet etmiştik. Devamında kentimizi yönetenlerden bir müdahale ne yazık ki göremedik.” dedi.

Yetkililerin konu ile ilgili en kısa sürede müdahale etmesini talep ettiklerini söyleyen Gökdeniz, “Sadece canlı hayvan ithalatını yapan şirket, Çelebi Limanı'nı istediği için bu gemiler buraya gelmektedir. Çünkü buradan her yere ulaşım ve dağıtım kolay olduğu için maliyet şirket adına daha düşük olmaktadır. Bandırma'mızda poyraz hâkim rüzgâr olduğundan Çelebi limanının bu faaliyetlerinden angus ve kuru yük bir kentin yarısı yaklaşık yüz bin insan doğrudan olumsuz olarak etkilenmekte ve rahatsız olmaktadır. Çelebi limanındaki bu faaliyetler 8-10 şirket sahibini zengin ederken doğayı, çevreyi, denizi kirletmekte halk sağlığını ve yaşamını olumsuz etkilemektedir. 8-10 şirket para kazanacak diye koskocaman bir kentin insanları yok sayılmakta ve görmezden gelinmektedir. Kent yönetiminden sorumlu olanların temel görevi kentte yaşayanların refahını, sağlığını, huzurunu ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak değil midir?” diye konuştu.

Demokrasi Platformu olarak hukuki yollarla haklarını aramaya devam edeceklerini belirten Gökdeniz, “Resmi makamlara yaptığımız müracaatlardan bir geri dönüş alamadık. Yasal mevzuatın uygulanması halinde hayvanlardan kaynaklanan kirliliğin çevre üzerine yapacağı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması mümkündür. Ancak sorun yasal önlemlerin uygulamaya konulmasında ortaya çıkmaktadır. Bu konuda İlçe ve İl Hıfzıssıhha Kurulları, İl Mahalli Çevre Kurulu, Kaymakamlık, İl Tarım, Çevre ve Şehircilik, Sağlık Müdürlükleri ve taşra teşkilatları üzerine düşen yasal yükümlülükleri yerine getirmelidir. Bandırma Demokrasi Platformu olarak bizlerde bu uygulamaların yakinen takipçisi olacağız ve olumsuz uygulamalarda gerekiyorsa hukuki yollarla haklarımızı aramaya devam edeceğimizin bu vesileyle bilinmesini belirtmek isteriz.” dedi.

Çelebi Holding Genel Müdürü Gürkan Bayır ve TCDD Liman İşletme Müdürü Orhan Kılıç, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'u ziyaret ederek limanda gerçekleşen canlı hayvan tahliyeleri ile ilgili sorunlar konuşularak çözümler aranmış ancak herhangi bir çözüm bulunamamıştı.

Bandırma halkının da kötü kokuya maruz bırakılmaya devam edileceği kaydedildi.

Vira Haber