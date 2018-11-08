Sarıkamış Deniz Şehitleri, 104’üncü yılında anıldı

Ereğli Belediyesi tarafından, ilçede bulunan Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı’nda 7 Kasım 1914’te Sarıkamış’ta donarak ölen 90 bin askere ulaştırılmak üzere mühimmat ve teçhizat götürürken, Rus donanması tarafından Ereğli’nin 9 mil açıklarında batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinde yaşamını yitiren denizcileri anmak amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Anma törenine; Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Oramiral Metin Ataç, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof.Dr.Bingür Sönmez, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası Başkanı İrfan Erdem, Bölge Komutanlığı personeli, Hatice Erdem Denizcilik Lisesi Öğrencileri, gaziler, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı’na protokol tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

SÖNMEZ: “DONANMA DESTEĞİ OLMAYAN HAREKAT BAŞARILI OLAMAZ”

Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr.Bingür Sönmez, törende yaptığı konuşmada, Mithat Paşa, Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer gemilerinin Sarıkamış’a malzeme desteği için İstanbul’dan yola çıktığını ve Zonguldak’ı bombalamaktan dönen Rus donanması tarafından Ereğli açıklarında batırıldığını belirterek,“Gemilerde bir daha ele hiç geçmeyecek kışlık donanım vardı. Altmış bin takım elbise vardı. Bir Amerikan gazetesinden edindiğim bilgi bu. İki uçak, dört pilot, Kafkas cephesinde isyan çıkarmak üzere Teşkilat-ı Mahsusa tarafından özel yetiştirilmiş Çerkez liderler vardı. Batum’a gidecek, arka cephe yapacaklardı. Bir daha ele geçmeyecek haritalar vardı ki, bu savaş için çok gerekli olan şeylerdi. Donanma komutanına haber verilmeden yola çıkmışlardı. 7 Kasım sabahı Ruslar Zonguldak’ı bombalamışlardı. Çünkü bir hafta önce 29 Ekim’de Rus limanlarını bombalamıştık. Onun intikamını almak amacıyla bir hafta sonra iki saat boyunca Zonguldak’ı bombaladıktan sonra geri dönerlerken, bizim üç gemi bir anda bu donanmanın kucağına düştü. Sisli bir havaydı, yağışlı bir havaydı, üç gemi de yarım saat içinde batırıldı.Bu gemilerin batıkları donanmanın tüm donanımıyla, robotlarla arandı, derin araştırmalar yapıldı ama gemilere ulaşılamadı. Onun için hiçbir şekilde yerlerini tam olarak bilemiyoruz. Karadeniz’in yapısı nedeniyle muhtemelen aşağı doğru kaydı gittiler. Gemilerdeki 221 personelden ancak 36’sı yüzerek karaya çıkabildi. Çünkü Bahr-ı Ahmer bir mil açıktan gidiyordu, muhtemelen onun denizcileri. Çoğu Karadenizliydi onun gemicileri. 16’sı boğuldu, 13’ü esarette şehit oldu, 20’si esaretten dönebildi.Değerli belediyemiz bu isimleri anıtlaştırdı. Gemileri deniz kuvvetleri arşivinden çıkardım. Boğulanlar, dönenler, gelenler… Çok ilginç bir şey tespit ettim. Esaretten dönenlere deniz nakliyat şirketi 6 yıllık maaşlarını vermiş. 1920-1921 yıllarında. Osmanlı’nın o güç koşullarında bile o geçen süreçteki tüm maaşları o görevlilere verilmiş. O gemiler Trabzon’a gidebilseydi ne olacaktı? Gene yenilebilirdik ama bu kadar kırım olmazdı. Bu olay bize şunu öğretti, donanma desteği olmayan hiçbir kara harekatı başarılı olamaz, Allah donanmamızın gücünü arttırsın, zeval vermesin.”

UYSAL: “HİÇ UNUTMAYACAĞIZ”

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithatpaşa gemilerinin 1914 yılında batırıldığını, onların anısı için toplandıklarını belirterek, deniz şehitlerine rahmet diledi.

Uysal, “Birinci Dünya Savaşında kayıp bu kadar olmayabilirdi. Bu üç nakliye gemisi Trabzon’a çıkacaklardı, oradan da Kafkas cephesine gidecekleri için belki yenilebilirdik ama kayıp bu kadar olmazdı diye tahmin ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı ve Komutanımıza teşekkür ediyorum. Ereğli açıklarında batan üç geminin burada yaşatılması konusunda bizlere yön gösterdikleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu anıt burada kaldığı sürece Sayın Komutanımız ve Bingür Sönmez hocamızı hiç unutmayacağız” dedi.

Törende, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy’un gönderdiği mesaj da okundu. Protokol ve vatandaşların anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

DENİZE ÇELENK BIRAKILDI

"Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı için 2. tören gemilerin batırıldığı düşünülen 9 mil açıkta yapıldı.

TCG Yıldırım Fırkateyni ile denize açılan ilçe protokolü ve misafirler, denize çelenk bıraktı.

Vira Haber