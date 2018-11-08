Tersan ‘iş garantili MYO’ için protokol imzaladı

Yalova Üniversitesi, Altınova Belediyesi ve Tersan Tersanesi arasında iş garantili meslek yüksekokulunun açılması için protokol imzalandı.

Yalova Üniversitesi Rektörlük binasında imza töreni yapıldı. Törende Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu, planlanan meslek yüksekokulunun açılması ve iş garantili olması için protokol imzaladı.

Rektör Prof. Dr. Cebeci, 3 kurumun yüksekokul açılması yönünde işbirliği yaptığını belirtti. Bunun için Altınova Belediyesi’nin yer belirlediğini belirten Prof. Dr. Cebeci, şöyle dedi;

“Beraber çalışmalar yaptık. Belediye Başkanımız sağ olsun okulun yerini belirlediler. Biz de programıyla ilgili, eğitim, öğretim kadrosuyla ilgili çalışmaları başlattık. Tersan Tersanesi de öğrencilerimize uygulama imkanı verecekler ve mezun olan öğrencilerimiz de imkanları ölçüsünde istihdam edecekler. Onlardan kalan kısımdaki öğrencileri biz diğer kurumlarda istihdam edeceğiz. Böylelikle meslek yüksekokulunu istihdam garantili olarak açmaya karar verdik. İnşallah bu örnek olacak. Öğrencilerimizi seçerek alacağız ve iyi bir şekilde teori, pratik bütünüyle yetiştireceğiz. İş başında yetiştireceğiz. Yetişmiş nitelikli elemanlar olarak sanayiye kazandırmaya çalışacağız.”

YER BELEDİYEDEN

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da yıllardır ilçelerine bir yüksekokul açılmasıyla ilgili çalıştıklarını söyledi. Başkan Oral, “Bu konuda rektörümüze, ekibine teşekkür ediyorum. Bu yolda ciddi mesafe aldık. İnşallah gelecek sene de eğitim öğretimi başlatacağız. Biz de belediye olarak şimdilik geçici bir yerin kiralanması ve tadilatlarla ilgili çalışmalarımızı başlatıyoruz. Zaten kiralamayı yaptık. Ondan sonra da inşallah üniversitemize kalıcı bir yer kazandırma çalışmasını da akabinde başlatıyoruz. İş garantili olmasının buranın değerini artıracağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

DONANIMLI ELEMANLARA İHTİYACIMIZ VAR

Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu da kendilerine böyle bir teklif geldiği için mutlu olduklarını belirtti.

Paksu, “Bizler sanayiciler olarak aldığımız elemanların teoride bir şeyler öğrendiklerini fakat pratikte bazı eksikleri olduğunu sürekli şikayet ediyorduk. Hocalarımız bize bunu anlattığı zaman hakikaten bizim de ihtiyacımız olduğunu, sürekli eleştirdiğimiz sanayi-üniversite işbirliğinin eksikliğini söylediğimiz zaman bunun bunu tamamlayacağını gördük. Biz Tersan olarak tamamıyla ihracata çalışıyoruz. Ürettiğimizin büyük kısmı da Avrupa ülkelerine gidiyor. Çok üstün derece, donanımlı gemiler yapıyoruz. Bunları yaparken de hem yetişmiş hem de donanımlı elemanlara ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Vira Haber