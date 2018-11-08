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Petrol tankeri ile fırkateyn çarpıştı

Petrol tankeri ile fırkateyn çarpıştı

Norveç'in batı kıyısı açıklarında bir petrol tankeri ve askeri fırkateyn çarpıştı. Fırkateyndeki 137 kişi tahliye edildi.

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Norveç'in batı kıyısı açıklarında bir petrol tankeri ve askeri fırkateyn çarpıştı. Çarpışma sonucu yedi kişi yaralandı.

KNM Helge Ingstad Fırkateyn'inin su alması sonucu gemide bulunan 137 kişi tahliye edildi. Petrol sızıntısı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Vira Haber

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