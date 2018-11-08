Özellikle Avrupa ve Amerika’da çeşitli klinik çalışmaları ile insanlara sigara bıraktırma çalışmaları yapılmış, birçok insanın bırakması sağlanamamıştır. Bunun üzerine uzmanlar, nikotin oranı ayarlanabilir, elektronik sigara cihazlarını üretmeye başlamışlardır. İnsanlar sigara içtikleri için çeşitli hastalıklara yakalanmakta, bunun nedeninin sigara olduğunu bilmekte ancak bırakamamaktadır. Elektronik sigara likit özellikleri ile, insanlarda bağımlılık yapan, insan vücudunun ihtiyaç hissettiği nikotin oranını tedavi boyunca ayarlayarak azaltılmaya çalışmaktadır. Elektronik sigaralar nikotini arındırmakta ve doz düşümü yaparak vücudun nikotine olan ihtiyacını zamanla azaltmaktadır. Batı ülkelerinde ve ülkemizde birçok insan sigaradan kurtulabilmek için elektronik sigara kullanmaya başlamıştır. Elektronik sigara cihazının çalışmasını sağlayan atomizer likit içerisinde bulunan nikotinin ısıtılarak dışarıya çıkartılmasını sağlamakta ve arındırılmış olan bu nikotin, insanlara nikotin hissi vererek vücudun ihtiyacını bastırmaya çalışmaktadır. Arındırılmış olan nikotininin insan sağlığına olumsuz bir yanının olmadığı bildirilmektedir.

E-Sigara

Sigara tiryakilerinin yakından takip ettikleri, e-sigara cihazları olarak tanımlanan cihazlar elektronik sigara cihazlarıdır. Farklı firmalar tarafında, farklı modellerde üretimleri yapılmaktadır. Elektronik sigara likit ve cihazı, yedek parçaları firmamızdan sipariş edilebilmektedir. Sizler için elektronik sigara cihazlarının tüm yedek parçalarını ve malzemelerini orijinal ürünler olarak getirmekteyiz. Elektronik sigara cihazlarında, asıl ve en önemli görevi yapan parça, atomizer parçasıdır. Atomizer, haznede bulunan likiti buharlaştırarak, ayrıştırma yapmakta ve zararsız olan nikotini dışarıya vermektedir. Tedavi amaçlı kullanılan bu cihazların likit tankları içerisinde cailler bulunmaktadır. Sağlık açısından elektronik sigara cihazlarında orijinal parça kullanmak önemlidir.

Trelektronik sigara olarak, tüm e-sigara marka ve modellerinin satışını yapmaktayız. Online olarak yapılan satışlarda, istediğiniz model cihazı ve yedek parçalarını en uygun fiyatlara seçerek alabilirsiniz. Dünya genelinde en iyi elektronik sigara markaları olarak, smok, vaporesso, eleaf gibi markalar ön plana çıkmaktadır. Her markanın farklı modellerde çok sayıda elektronik sigara cihazı bulunmaktadır. Sigaranın tüm kötü etkilerinden kurtulmak, tedavi olmak, daha sağlıklı bir hayat sürebilmek için, elektronik sigara ile kendinizi tedavi edebilirsiniz. Doktor kontrolünde yapılırsa, nikotin oranını azaltarak daha hızlı iyileşme ve sigaradan kurtulmak gerçekleşebilmektedir. En iyi elektronik sigara tüm parçaları orijinal olan sigaradır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

Sağlıklı bir hayata başlamak, sigarayı tamamen bırakabilmek için kullanmaya karar verdiğiniz elektronik sigara cihazlarını en kaliteli markalardan ve orijinal ürünlerden seçmelisiniz. Almış olduğunuz ürünün yanında kullanım kılavuzunun olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Orijinal olmayan elektronik sigara cihazlarının yanında kullanım bilgilendirme belgesi veremeyeceklerdir. Aldığınız ürün orijinal ise, size memnun kalmamanız durumunda 15 içerisinde geri iade hakkı verecektir. Cihazı almış olduğunuz yerin iletişim bilgilerini almayı unutmayın. Elektronik sigaralar batarya ile çalıştığı için, bataryalarının en az bir gün kesintisiz enerji sağlıyor olması önemlidir. Elektronik sigara üretimi yapan firmalar, bu cihazların bataryalarını insanların ihtiyacını karşılamak için bir gün dayanacak şekilde ayarlamışlardır. Elektronik sigaraların sağlık açısından, normal sigara gibi zararlı bir yönü yoktur, tam tersine tedaviyi kolaylaştırıcı özelliği bulunmaktadır. Elektronik sigaralarda tehlikeli olan bölüm bataryanın orijinal olmaması ve sorun yaratmasıdır. Elektronik sigara cihazları çalışabilmek için enerji ihtiyacını bataryadan sağlamaktadır. Cihaz üzerindeki en tehlikeli parça bataryadır. Orijinal bataryalarda her hangi bir sorun yaşanmamaktadır. Orijinal olmayan bataryalarda şarj sırasında patlama meydana gelebilir veya kullanım süresi çok kısa olabilir. Orijinal batarya kullanmak tehlikeleri ortadan kaldırmaktadır.

Kullanılan Ürünler

Sağlık sektöründe sigaraya bakış ve tedavi yöntemlerinde farklı görüşler ortaya çıkmaktadır. Bir kısım uzmanlar, tüm sigaraların sağlık açısından zararlı olduğunu savunarak, normal sigara ile elektronik sigara arasında bir fark olmadığını savunmaktadırlar. Sigarayı bırakma alanında tedavi uygulayan uzmanlar ise, elektronik sigaralar sayesinde insanların nikotin bağımlılıklarını azaltarak tedavi ettiklerini ve düzenli kullanım sonunda, sigarayı bırakma aşamasına gelindiği belirtilmektedir. Elektronik sigara likit tankı içesinde bulunan sıvı ve içerisindeki nikotin atomizer denilen parça sayesinde buharlaştırılarak arındırılmakta ve insanlara verilmektedir. Ülkemizde elektronik sigara satışı ile ilgili yetkilendirilmiş bir kuruluş yoktur. İnsanlar elektronik sigara teminlerini, online satış siteleri üzerinden karşılayabilmektedirler. Firmamız dünya genelinde üretim yapan en az yirmi elektronik sigara firmasının ürünlerini sizlere sunmaktadır. Tüm ürünler orijinal ürünler olup, sağlık uzmanları tarafından tavsiye edilen ürünlerdir.

Elektronik Sigara Likit Seçimi

Elektronik sigaralarda kullanılan nikotinler sıvılaştırılmış likit olarak kullanılmaktadır. Tedavi amaçlı kullanılan elektronik sigaralarda kullanılacak olan likitlerin, sağlık uzmanları tarafından tavsiye edilen ve nikotin oranına göre yapılan ayarlamalara göre seçilmelidir. Likit seçeneklerinde, nikotin oranları, 0mg, 3 mg, 6mg, 9mg, 12 mg şeklinde ayarlanmıştır. İhtiyaç duyulan likit içerikleri genellikle propilen glikol ve gliserolden oluşmaktadır. Bitkisel olan gliserol daha çok tavsiye edilmektedir. Her türlü elektronik sigara ve ekipmanları ihtiyaçlarınızı, trelektroniksigara.net sitemizden online sipariş vererek en uygun fiyatlara, orijinal ürün ve yedek parçaları satın alabilirsiniz.