Kanada seçimini Tip 26 fırkateyninden yana yaptı

Kanada, yeni su üstü muharebe gemisi için kararını verdi. Kararın ardından tercih edilen aday açıklandı. BAE Systems’tan yapılan açıklamada seçimin Tip 26 fırkateyninden yana olduğu bildirildi.

Avustralya’nın Tip 26 seçiminin hemen ardından gelen açıklamada firma, Kanada’nın en doğru seçimi yaptığı vurgusuna yer verildi. Kraliyet Donanması’nda hâlihazırda görev yapan Tip 23 sınıfı platformların yerini alması için geliştirilen Tip 26 gemilerinin, Kraliyet Donanması için önemli güç olması hedefleniyor.

Helikopterler pisti de bulunan gemi; 149,9 metre uzunluğunda tasarlandı. 7 bin deniz mili menzile erişebilmesi hedeflenen platformlardan ilki, geçtiğimiz Ocak ayında kızağa konuldu. 6 bin 900 ton ağırlığında olacağı açıklanan platformu, daha önce de Kraliyet Donanması ve Kraliyet Avustralya Donanması da tercih etmişti.

Vira Haber