Sarıyer Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
A+A-
Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükdere Limanı’na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Etiketler : sarıyer, tekne, deniz arıza
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.