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Sarıyer Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Sarıyer Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

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Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükdere Limanı’na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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