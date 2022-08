Ditaş’tan Vehbi Koç Vakfı İş Birliğiyle Denizci Olmak İsteyen Kız Öğrencilere Destek

Ditaş’ın Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği burs programıyla YKS’de ilk 30 bine giren ve denizcilik fakültesi bölümlerini (deniz ulaştırma işletme mühendisliği veya gemi makineleri işletme mühendisliği) seçen 10 kız öğrenci 4 yıl boyunca burs alırken, Ditaş’ta da staj imkânı ile beraber istihdam önceliği de elde edecek.

Ditaş Genel Müdürü Hakan Karaca: “Toplumsal konularda öncü bir vakıf olan Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle başlattığımız burs programının kapsayıcılık alanındaki adımlarımızı hızlandıracağına inanıyoruz.”

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez: “Vehbi Koç Vakfı’nın vizyonu doğrultusunda; eğitim ve istihdam meselesini birlikte değerlendirmek, fırsat eşitliğini özel sektör iş birliğiyle ortaya koymak için yola çıktık. Her zamanki gibi parçası olduğumuz Topluluğumuzun bu konudaki rehberliğiyle ilerliyoruz.”

Tüm üretim ve iş süreçlerinde “Eşitlik için enerjimiz bitmez” ilkesiyle hareket eden Tüpraş’ın deniz işletmeciliği ve tankerciliği alanında faaliyet gösteren iştiraki Ditaş, denizcilik sektöründe kadın istihdamını destelemek amacıyla Vehbi Koç Vakfı iş birliğinde kız öğrencilere yönelik bir burs, staj ve istihdam programı başlattı.

Program kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 30 bine giren ve denizcilik fakültesi bölümlerini (deniz ulaştırma işletme mühendisliği veya gemi makineleri işletme mühendisliği) tercih eden 10 kız öğrenci, 4 yıl boyunca verilecek bursun yanında Ditaş’ta staj imkânına kavuşarak, mezuniyetleri sonrasında istihdam olanaklarıyla da,iş hayatına daha güçlü adımlarla başlama fırsatı yakalayacak.

“Program kapsayıcılık alanındaki adımlarımızı hızlandıracak”

Ditaş Genel Müdürü Hakan Karaca “Parçası olduğumuz Koç Topluluğu ve Tüpraş’ın toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki öncü çalışmaları ve vizyonu bize eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda rehber oluyor. Bu bakış açısıyla gerek insan kaynakları uygulamalarında gerekse işe alım süreçlerinde kadın istihdamını gözeterek hareket ediyoruz. Yine bu anlayışla erkek egemen bir alan olan denizcilik sektöründe kadın istihdamını desteklemek için Kadın Denizci Gelişim Programı’nı başlattık. Programdan oldukça güzel geri dönüşler aldık. Gemilerimizde şimdiden 14 kız öğrenci staja başladı. Toplumsal konularda öncü bir vakıf olan Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle başlattığımız burs programının da bu alandaki adımlarımızı hızlandıracağına inanıyoruz. Kadın Denizci Gelişim Programı’nın bu alandaki adımlarımızı hızlandıracağına inanıyoruz. Program kapsamında burs ile desteklenecek öğrenciler, Ditaş’ta yapacakları stajla da ilk iş deneyimini yaşayacaklar. Başarılı mezuniyetleri ve karşılıklı anlaşma dahilinde de iş imkanı sunulacak” dedi.

“Denizci olmak isteyen kız öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz”

Eğitim, sağlık ve kültür alanındaki geniş çaplı proje destekleriyle topluma hizmet eden Vehbi Koç Vakfı, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle binlerce yetenekli gence eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya devam ediyor.

Ditaş ile hayata geçirilen programla, erkek egemen olarak algılanan alanlarda kadın istihdamını geliştirmek için önemli bir adım attıklarını dile getiren Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, “Çağdaş ve gelişen bir Türkiye için yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında faaliyetlerimize öncelik veriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak da yine eğitim ve fırsat eşitliğinden geçiyor. Vehbi Koç Vakfı’nın vizyonu doğrultusunda; eğitim ve istihdam meselesini birlikte değerlendirmek, fırsat eşitliğini özel sektör iş birliğiyle ortaya koymak için yola çıktık. Her zamanki gibi, parçası olduğumuz Topluluğumuzun bu konudaki rehberliğiyle ilerliyoruz. Geniş iş imkânları barındıran denizcilik sektöründe kadın istihdamının desteklenmesi için Ditaş ile hayata geçirdiğimiz burs programının, denizci olmak isteyen yüzlerce kız öğrencinin hayallerini gerçekleştireceğine inanıyoruz” dedi.

Ditaş Denizcilik katkılarıyla Kız Öğrencilere VKV Başarı Bursu şartları:

Başarı bursu, üstün başarı sağlayan kız öğrencilerin denizciliği seçmesi için verilecek.

T.C. Vatandaşı olmak,

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: YKS'de SAY puan türüne göre ilk 30.000'e giren kız öğrenci olmak,

Denizcilik fakültesi bölümlerini tercih etmek (Güverte veya gemi makineleri işletme mühendisliği),

25 yaşından büyük olmamak,

Hüküm giymemiş olmak,

Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası almamış olmak,

Önümüzdeki yıllarda da burs almaya devam edebilmek için bitirmiş olduğu sınıfın genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3,25 olması (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 81,25 olması) gerekmektedir. Aksi durumda başarı bursu kesilecektir.