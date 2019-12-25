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Şarköy'de yük gemisi karaya oturdu

Şarköy'de yük gemisi karaya oturdu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Rus bandıralı 89.61 metre boyunda 15.9 metre genişliğindeki kuru yük gemisi karaya oturdu.

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Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rus bandıralı Nevado 35 adlı kuru yük gemisi, sabah saatlerinde karaya oturdu. 11 personeli olduğu öğrenilen geminin kaptanı, kendi imkanlarıyla yaptıkları çalışmayla gemiyi kurtaramayınca, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan botlar sevk edildi.

Geminin özellikleri

IMO: 9361988

İsim: NEVADO 35

Vessel Type - Generic: Cargo

Durum: Etkin

MMSI: 273313780

Çağrı İşareti: UBPE3

Bayrak: Russia [RU]

Brüt Tonaj (GRT): 2604 t

Yaz DWT: 3675 t

Tam Boy x Tam Genişlik: 89.61 x 15.9 m

Yapım Yılı: 2006

Vira Haber

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