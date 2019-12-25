Şarköy'de yük gemisi karaya oturdu
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Rus bandıralı 89.61 metre boyunda 15.9 metre genişliğindeki kuru yük gemisi karaya oturdu.
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Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rus bandıralı Nevado 35 adlı kuru yük gemisi, sabah saatlerinde karaya oturdu. 11 personeli olduğu öğrenilen geminin kaptanı, kendi imkanlarıyla yaptıkları çalışmayla gemiyi kurtaramayınca, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan botlar sevk edildi.
Geminin özellikleri
IMO: 9361988
İsim: NEVADO 35
Vessel Type - Generic: Cargo
Durum: Etkin
MMSI: 273313780
Çağrı İşareti: UBPE3
Bayrak: Russia [RU]
Brüt Tonaj (GRT): 2604 t
Yaz DWT: 3675 t
Tam Boy x Tam Genişlik: 89.61 x 15.9 m
Yapım Yılı: 2006
Vira Haber
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Etiketler : Nevado 35, rus, gemi, Şarköy, hoşköy, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı
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