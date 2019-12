Petrol Ofisi armatörlere nefes aldırdı

Dünya denizciliği büyük bir değişime hazırlanıyor. IMO’nun 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girecek olan gemi yakıtlarında % 0,50 sülfür içeriği kısıtlaması uluslararası sefer yapan tüm gemi işleten firmalar ve akaryakıt firmaları ve bunkerciler için büyük önem arz ediyor.

Türkiye’nin en büyük akaryakıt şirketi Petrol Ofisi yetkilileri, denizcilik sektör basınıyla bir araya gelerek, 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek IMO 2020 regülasyonları için yaptıkları hazırlıkları anlattı.

Türkiye’nin kendi alanında en büyük akaryakıt şirketi Petrol Ofisi yöneticileri, denizcilik sektörü basınıyla buluştu. EMAR AVM’deki Galliard Brasserie & Lounge’da gerçekleşen buluşmaya, Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç, Petrol Ofisi Deniz Satışları Müdürü Celal Ersan ve gazeteciler katıldı.

Toplantıda ilk söz alan Petrol Ofisi Deniz Satışları Müdürü Celal Ersan, IMO 2020 ile regülasyonları ile birlikte artan yakıt maliyetlerine değinerek, yakıt dağıtım şirketlerinin finansal yapısının tamamen değiştiğine işaret etti. Ersan “50 bin tonluk yakıtın maliyeti yüzde 50 yüzde 40 artmış durumda. Dolayısıyla bunun finansal yükü de yakıtçı şirketler için de çok ağır. Eskiden bu yakıtın tonunu 300 dolara getiriyordunuz, şimdi 500 dolara getiriyorsunuz” dedi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren denizcilikte kullanılan yakıtların sülfür oranlarının %0.5'i geçmemesini sağlayacak IMO regülasyonu ile ilgili gemi sahipleri ciddi önlemler almak durumundalar. Bu kurala uymak ve para cezalarına maruz kalmamak isteyenler için farklı çözüm önerileri bulunuyor. Bu kapsamda Petrol Ofisi’de IMO 2020 regülasyonlarına ilişkin 2018’in son çeyreğinden itibaren hazırlıklara başladı. ‘’Temiz bir dünya ve temiz bir gelecek’’ için 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan IMO 2020 regülasyonları için Petrol Ofisi Deniz Satışları Müdürü Celal Ersan, proje gurubu kurduklarını belirtti ve şunları söyledi:

“Bu proje gurubunu ikmal, lojistik, terminal, yatırım bölümü ile kurduk. Tanklarımıza, kapasitelerine, tanklarımızın pompa kapasitelerine, yükleme kapasitesine bakarak hepsini masaya yatırdık. Bu konuda ciddi anlamda yatırımlar yaptık. İstanbul’da Petrol Ofisi bunker işini domesticte ya da transitte kendi terminallerinde kendi öz mal varlığı depolarında yapan tek şirket. Diğer rakiplerimizin hepsi kiralık terminal ve tanklarda bu işi yapıyor. Barc yaş ortalamamızı 4 yıl öncesine baktığınız zaman 30 yaşından 13 yaşına getirdik. Kapalı dolum sistemine geçtik ki bu çok önemli. Ayrıca tanklarımızı denizcilik yakıtı için yeniden yapılandırdık. Bütün ürünlerimizin homojen olması için tanklarımızı açtık, her birinin içine mikserler yerleştirdik. Dolayısıyla 2018’in son çeyreğinden bugüne kadar bu projeyi çok titizlikle yakından takip ettik.’’

Petrol Ofisinin şu an 12 barcı bulunduğunu bunun 2020 Şubat ayından itibaren 15’e çıkarılacağını da belirten Ersan ‘’Yaklaşık 15 bin ton bir taşıma kapasitesi olan bir filodan bahsediyoruz. Barclarımızın temizliği çok hassas olduğumuz bir konu. Çünkü eski ürünün kükürtü 3,5 yeni ürünün kükürtü 0.5. Biz barclarımızı Ağustos ayından beri sıraya soktuk. Türkiye’deki ilk VLSFO ikmalini 4 Ekimde bizim yaptığımızı düşünürseniz ilk barcımızı Eylülde soktuk. Önce kimyasal solüsyonlarla tersanede bunlar temizleniyor. Sonra motorinle yıkanıyor. Sonra flashing yapılıyor bütün devreler motorinle tekrar temizleniyor. Bu flashing yapılan yakıtlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin barclarına atık olarak veriliyor. Ondan sonra bağımsız bir akredite kuruluşu gelip tankları denetliyor. Armatörümüze ve gemimize ‘’Evet yüklenebilir temizdir’’ onayı verdikten sonra bizim yine kafamız rahat etmiyor bir motorin iç taşıması yapıyoruz. Dolayısıyla o barc tertemiz pürüzsüz bir barc haline geliyor. Ondan sonra VLSFO’nun ilk dolumunu yapıyoruz. Tank analizlerimiz zaten var. Barca yüklendikten sonra da her ikmalde bir analiz yapıyoruz. Numune alınıyor. Teyit alındıktan sonra barc hareket ediyor. Gerçekten çok uzun soluklu bir projeydi. Bu da 2018’in son çeyreğinde tasarlayıp 2019’un Ağustosunda devreye soktuğumuz bir kalite ve miktar güvence sistemi oldu’’ açıklamasını yaptı.

İstanbul yakıt ikmalinde önemli bir liman

Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç da konuşmasında İstanbul’un yakıt ikmali konusunda çok önemli bir liman olduğunun altını çizdi ve “Son 10 yılda bu limana verdiğimiz hizmetlerle sektör olarak nerdeyse ikiye katladığımız ve Türkiye’ye de ciddi anlamda döviz getirdiğimiz bir sektör haline geldi. Sektörün tüm oyuncuları 1 Ocak’a hazırlıklı olması gerekiyor’’ dedi. İstanbul limanının bugüne kadar gerçekleştirdiği ve ciddi anlamda iyi bir yere taşıdığı işi 1 Ocak geldiğinde de çok daha iyi bir yere taşıyacağını ve Türkiye’ye katkıda bulunun bu döviz girdisini daha da artıracağını da belirten Kılıç, Petrol Ofisi olarak 1 Ocak geldiğinde kendilerinden beklenen, istenen, ihtiyaç duyulan servisi verebilecek hale gelmek için uzun zamandır bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

‘1 Ocak’ta doğru yerde durmak adına çalıştık’

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihleri arasında Türkiye’de yapılan ve dünya bunkercilerinin bir araya geldiği IBIA toplantısına kadar bir dizi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kılıç, “1 Ocak’ta doğru yerde durmak adına” İMEAK DTO altında çalışmalar yaptıklarını, rafinerilere giderek hem sektörün hem de ülkenin ihtiyacını karşılayacak üretime geçilmesi konusunda çalıştıklarını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) giderek sektörün bütün paydaşlarıyla 1 Ocak’a hazırlanmak üzere girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

IMO 2020’nin kendi içinde teknik anlamda bazı soru işaretleri oluşturduğuna dikkat çeken Kılıç, “Ürünlerin birbirine uyumluluğu ve ciddi yaptırımlar var beraberinde. Biz bununla ilgili dünyada tek olduğunu düşündüğümüz bir sisteme geçtik” dedi.

Denizcilik yakıtları kalite ve miktar güvence sistemi oluşturuldu

Toplantıda, IMO’nun 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girecek olan gemi yakıtlarında % 0,50 sülfür içeriği kısıtlamasının Petrol Ofisi’nin denizcilik markası olan PO Marine, müşterilerinin bu değişime uyumu için bir kalite ve güvence sistemi oluşturulduğu belirtildi. Konuyla ilgili hazırlanan videoda ‘Denizcilik yakıtları kalite ve miktar güvence sistemi’ adı verilen bu sistem ile Türkiye’de ilk ve tek olan müşteri odaklı hizmet marine tarafından ücretsiz olarak sunuluyor.

Katılımcılara gösterilen görüntülerde PO Marine’de 365 gün 7/24 bağımsız gözetmenler eşliğinde gerçekleşen yakıt ikmalleri gözetmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Böylece müşteriler ne miktarda ve ne kalitede ürün aldıklarını ve hizmetin kalitesini uluslararası bir gözetmenin gözetiminde takip edildiğini biliyor. Bu süreçte, geminin ve barcın ikmal öncesi tank miktar ölçümleri yapılıyor. Tam ve eksiksiz ikmal güvencesi sağlanıyor. Tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra gözetmen eşliğinde ikmale başlanıyor. Gemi ve barc personeli eşliğinde bağımsız gözetmen tarafından damlama metoduyla numuneler alınırken, ikmal öncesi ikmal esnesı ve sonrasında tüm operasyon detayları kayıt altına alınıyor.

Daha iyi servis ve hizmet için teknolojik altyapısını oluşturan PO Marine’de ikmalle ilgili tüm raporlar ikmalden çok kısa bir süre sonra sistem üzerinden e posta ile otomatik olarak gönderiliyor. Ve süreç hakkındaki tüm raporlar, ki bunlar kalite raporu, yakıt teslim formu, gözetmen raporu, ikmal operasyonu riskleri gibi tüm raporlar fotoğraflarıyla birlikte gönderiliyor.

Petrol Ofisi 1 Ağustos tarihinden itibaren bütün ikmallerini uluslararası bağımsız gözetmenler eşliğinde yapıyor.

‘Pazar lideri olarak devam eden bir şirketiz’

Gösterimin ardından konuşmasına devam eden Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç, Petrol Ofisi’nin kendi duruşunu her zaman olması gerektiği gibi kurgulayarak ilerlediğini söyledi ve “Bugün Türkiye’de yakıtın ihtiyaç duyduğu her yerde çok büyük pazar lideri olarak devam eden bir şirketiz. Bunun için de bizim hangi sektörde kimlerle rekabet ettiğimiz, müşteri yapımız, sektörün dinamikleri ne olursa olsun, her türlü maliyeti karşılayacak şekilde bu işin doğru yapılması nasıl mümkün olacaksa onu yapmak üzerine ilerliyoruz. Bunu belki 3-5 sene sonra başka ülkelerde görmeye başlayacağız” dedi.

‘En doğru nasıl yapacaksak öyle yapacağız’

Akaryakıt sektörünün lider kuruluşlarından Petrol Ofisi’nin uzun süredir buna hazırlandığının altını çizen Kılıç sözlerine şöyle devam etti: ‘’ Buna hazırlanırken de karşımıza çıkabilecek her türlü sıkıntıyı, problemi bir adım önceden görerek ilerlemeye çalıştık. Önemli bir maliyet. Tamamen ücretsiz yapılan bir şey. Bu bugün 3 milyon olan pazarı nasıl 3,5-4 milyona çıkarırız hesabıyla da yapılmış bir yatırım. Bu anlamda Petrol Ofisi olarak bu işi yapacaksak ne rakiplerimizle ne de başka problemlerle uğraşarak değil, bu işi en doğru nasıl yapacaksak öyle yapacağız.”

