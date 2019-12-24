Navigation Brilliance Otonom gemi sipariş verdi

Geminin inşası 2020'nin ilk yarısında başlayacak. Teslimatın ise Haziran 2021'de yapılması planlanıyor.

Şirket, teslimatı takiben kısa deniz operasyonları için Zhi Fei adlı gemiyi test edecek ve gelecekte daha büyük 500 TEU ve 800 TEU gemisi inşa ettirmeyi planlıyor.

Gemi, Navigation Brilliance, China Waterborne Transport Research Institute ve Dalian Denizcilik Üniversitesi tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Daha önce Zhuhai merkezli gemi teknoloji firması Yunzhou Tech, otonom bir kargo gemisi olan Jin Dou Yun 0 Hao'nun deneme sürümünü başarıyla tamamlamıştı.

Vira Haber