Arsuz Yat Limanı haftaya ihale edilecek

Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi, HADO Projesi ile ilgili toplantı Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın başkanlığında İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde icra edilen toplantıda Vali Rahmi Doğan, "Tanıtımını yapmış olduğumuz Samandağ-Arsuz yolunun ihale bedeli KDV dâhil 80 milyon TL’ye mal olmuştur. Bugünkü yapacağımız ödeme ile birlikte 60 milyon TL’lik kısmını ödemiş bulunuyoruz. Dolayısıyla borç yükümüzü de oldukça rahatlatmış oluyoruz. Bugün gazetelere baktığımda bir takım spekülasyonlar gördüm. Biz dün yolun açılışını yapmışız gibi lanse edilmiş. Biz dün açılış yapmadık, asfaltlamaya hazır olan bu yolun tanıtımını yaptık. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle asfaltlama çalışmaları için güzel havaların gelmesini bekliyoruz. Mart-Nisan ayı gibi asfaltı dökeriz diye tahmin ediyorum. Trafik işaretlemesini de yapar yolumuzu vatandaşlarımızın hizmetine açarız. İşimizin neredeyse yüzde90’lık kısmı bitmiş durumda. Zor kısmı atlattık. Geri kalan yüzde 10’luk kısmı en kolay kısmı. Dün bizimle birlikte gelen arkadaşlar gördüler. Dağları yıktık, köprüler yaptık. Yol güzergâhında 42 menfez yapılması planlanırken, bu sayı 74 menfeze çıktı. Bu çok büyük bir rakam. Hatay’a tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Doğan, “Bir başka önemli projemiz olan Madenli Barınağı’nı Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi olarak inşa edeceğiz. Sayın Milletvekillerimizle birlikte istişare ettik, kararlaştırdık. HADO yine hep konuşulan konulardan biri. HADO için orada yer ayırdık. Büyükşehir Belediyesine 2 milyon TL karşılığında tahsis edip protokol imzaladık. Oradaki üç iskelenin bir tanesini de yatırımcılara tahsis ettik. Petek Pastanesi’ne, Payidar Restorana ve Konak Restoran’a oradaki talepleri doğrultusunda yer verdik. Onun dışında kalan yerleri de yine şehrimizin değerlerini öne çıkaran restoran, kafeterya gibi işletmelere tahsis edeceğiz. Biz bu alana iki proje konumlandırdık. Bir tanesi Yat Limanı diğeri hemen onun yanında yer alacak olan Su Sporları Merkezi. Tabi içerisinde HADO’ya da yer verdik. Özellikle söylemem gerek, HADO başladığında gümrük de olacak orada. Pasaport kontrolü yapılacak. Çünkü HADO’nun, Kıbrıs ve Beyrut’a yani yurtdışına yolcu taşıma planı da var. Dolayısıyla gümrük ve pasaport işlemleri olacağını da belirtmeden geçmeyelim. Bizimle ilgili kısmı olan Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi’nin projelerini hazırladık. Bunun parasını da temin ettik. Önümüzdeki hafta içerisinde Allah’ın izniyle ikisinin de ihalesine çıkacağız. Bu işi yapabilecek firma sayısı Türkiye’de sınırlı sayıda, sanırım 2-3 firma ancak var. Şartlarımıza uygun şekilde bu işi hangisi daha iyi yapıyorsa onları ihaleye davet edeceğiz. İhaleyi alan firma ile birlikte belirtilen süre içerisinde de yapımını tamamlayacağız” diye konuştu.

HADO Projesi’nin 3D sunumunun da yapıldığı toplantıya Vali Rahmi Doğan’ın yanı sıra Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Nuri Baycan, İTSO Yönetim kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Başkan yardımcısı Muhsin Yeter ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Vira Haber