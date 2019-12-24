DTO Antalya çocukları denizle buluşturuyor

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi olarak gerçekleştirdikleri 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin denizle buluşmasını ve denizi daha iyi tanımasını amaçladıkları 'Akdeniz Feneri Projesi' hakkında açıklamalarda bulunan DTO Başkanı Ahmet Çetin, bu yıl içerisinde 200'e yakın öğrencinin proje kapsamında denizle buluşturulduğunu söyledi.

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi 22. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes'in açılış konuşması ile başlayan toplantı, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin'in aylık faaliyetler hakkında Meclisi bilgilendirmesi ile devam etti. Başkan Ahmet Çetin, 2019 yılına veda etmek üzere olduklarını belirtirken, Antalya olarak deniz turizmi adına iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyerek, "Rekorlarla geçen bir sezonu geride bırakıyoruz. Antalya'da rekor bir turist artışı ile iyi de geçen bir yıla veda ediyoruz. Umarım 2020 yılı hem sayısal anlamda hem de gelir anlamında çok daha iyi bir sezon olur. Şimdiden tüm üyelerimizin ve denizcilerimizin yeni yılını kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Akdeniz Feneri Projesi ile öğrenciler denizle buluşuyor

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi olarak gerçekleştirdikleri 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin denizle buluşmasını ve denizi daha iyi tanımasını amaçladıkları 'Akdeniz Feneri Projesi' hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, bu yıl içerisinde 200'e yakın öğrencinin proje kapsamında denizle buluşturulduğunu söyledi.

Başkan Ahmet Çetin, " Akdeniz Feneri Projesi, odamızın 2004 yılında uygulamaya başladığı son derece önemli bir proje. Burada amacımız 7. ve 8. Sınıf öğrencilerimize, lise dönemi öncesi özellikle Antalya'nın kırsal kesiminde sosyo-ekonomik kültürel olarak daha zayıf bölgelerinden çocukların denize getirip, deniz ile tanıştırmak. 2004- 2005 yılında bu projeye başladığımızda, o yıllarda denizi ilk defa gören çocukların olduğunu biliyoruz. Zaman içerisinde bu sayı azaldı ve şimdilerde hemen hemen her çocuğumuz deniz ile buluştuğunu görüyoruz. Çocuklarımızın denizcilik konusunda fikir sahibi olmaları, özellikle yaşadığı şehrin denizcilik envanteri, limanı, marinası hakkında bilgi sahibi olması, farkına varması ve en önemlisi de bunlardan bir veya bir kaçının denizcilik sektörünün içerisinde yer almasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun yanında çocuklara denizciliğin yanı sıra çevrenin duyarlılığı ve çevrenin korunması, aileleri ile birlikte yüzmeye giderken uyacağı kurallar gibi bilgilerde sunuyoruz. Bu proje sayesinde Fettah Tamince Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ortaya çıkmıştır. Yine bu proje sayesinde yıllarca bitmeyen yüzme havuzları bitti. Yine bu proje sayesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Yelken Deniz Sporları İhtisas kulübüne Konyaaltı'nda yer tahsis etti. Bu eğitimleri vermeye ve çocuklarımızı denizle buluşturmaya devam edeceğiz" diye belirtti.

"Deniz Ticaret Odamız ile vizyonumuz aynı"

Antalya'ya yeni atanan Liman Başkanı Mutafa Yılmaz da toplantıya katılan isimler arasında yer aldı. Yılmaz, Deniz Ticaret Odası ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapacaklarını ifade ederek " Öncelikle yeni yılın ülkemiz için, denizcilik için Antalyamız için bol kazançlı ve kazasız belasız geçmesini temenni ediyorum. Deniz Ticaret Odamız ile vizyonumuz aynı. Denizci millet, denizci ülke. Denizciliği, milli ilke olarak benimseyip, dünyada saygın ve söz sahibi yapmak, toplumdaki deniz bilincini geliştirmek, geleceğe daha temiz ve daha güvenli denizler bırakmak" diye konuştu.

"Deniz Turizmi faaliyetleri konusunda büyük bir yol kat ettik"

Toplantıda konuk olarak yer alan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Aylin Kalıntaş da 2019 yılı Deniz Turizmi faaliyetlerini değerlendirdi. Kalıntaş yaptığı konuşmasında, " 10 yıldır bölgemizde Deniz Turizmi faaliyetleri konusunda büyük bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bu konuda Deniz Ticaret Odamızın büyük katkıları var. Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası'nın işbirliği ile uygulanacak kurallar konusunda çalışmalarımızın büyük bir bölümünü tamamladık" dedi.

Şube İhtisas Komisyonu Çalışmaları görüşüldü

Toplantıda, 2019 yılı Ekim ayı Gelir Giderlerinin Hesapları İnceleme Komisyon Başkanı tarafından sunulurken, Şube İhtisas Komisyonu Çalışmaları da görüşüldü. İlçe Günübirlik ve Sportif Turizm Kurulu Toplantılarında Odayı temsil edecek üyelerin seçiminin ardından, toplantıya katılanlar tarafından İlçelerinde yaşanan sorunlar ve görüş önerileri tartışıldı.

Vira Haber