Körfez Dalış Merkezi için müjde geldi

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi‘nde gerçekleşen İskenderun Körfezi Dalış Merkezi Proje‘sinin ikinci toplantısında Yayladağı ile Arsuz Kaymakamları, Arsuz ve Samandağı Belediye Başkanları katılırken, üniversite, sanayici, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili bölümleri bir araya geldi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu ev sahipliğindeki istişare toplantısı, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı başkanlığında düzenlendi. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Arsuz Bld. Bşk. Asaf Güven, Samandağ Bld. Bşk. Refik Eryılmaz, Arsuz Bld. Bşk. Yrd. Nihat Köklü, DASİFED Bşk Faruk Ekinci, ATSİAD Bşk. Yusuf Yılmaz, ARİAD Bşk. Adnan Ağır, İskenderun Yelken Bşk. Meriç Özkaya, ATSİAD Bşk. Yrd. Kerem Özdemir, HAGİAD Bşk. Yrd. Şevki Parmaksız, Milli Emlak Müdürlüğü’nden Mahmut Erdem ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri de toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda İskenderun Körfez Dalış Merkezi Projesi ile ilgili İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nden Doç. Dr. Aydın Demir ve Necdet Uygur sunum yaptı. 18-24 aylık planda İskenderun Körfezi’nde Madenli-Arsuz, Konacık, Kale, Çevlik ve Keldağ-Karamağara’da beş ayrı noktada oluşturulması planlanan dalış resifleriyle ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Aydın Demir ve Necdet Uygur, dalış turizminde karşılaşılan sıkıntıları ve planlanan dalış noktalarında yapılması gereken yatırımları anlattılar.

5 yıllık planda on ayrı noktada dalış noktası oluşturulması hedeflenen projede ayrıca mevcut dalış noktalarının iyileştirilmesi, balıkçılığa kapalı koruma alanları, uçak vb. batık bölgeleri oluşturulması ve Türkiye’de önemli mimari eserleri, ölçeğinde ve su altında oluşturma hedeflendiği vurgulandı.

Sunumun ardından görüşleri ile değerli katkılarda bulunan katılımcılar, İskenderun Körfezi Dalış Merkezi Proje master planının hazırlanması ve yaklaşık maliyetlerin çıkarılarak üçüncü toplantının 15 Ocak 2020’de İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi’nde yapılmasına karar verdi.

Çok verimli geçen bu toplantı sonucunda DASİFED Başkanı Faruk Ekinci, bölge turizmi ve balıkçılığı için çok önemli olan Körfez Dalış Merkezi proje çalışmalarına katılan akademisyen ve katılımcıların gösterdikleri azimle en geç 2020 yılı ilk çeyreğinde uygulamaya hazır hale geçebileceğini ifade etti.

Vira Haber