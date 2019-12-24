Yeni yılı denizde yüzerek karşılayacaklar

Bu yıl ikincisi yapılacak olan Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası, İzmir’in Menderes ilçesinde Özdere Aria Claros Oteli sahilinde 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

Bu yıl ikincisi yapılacak olan Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası, İzmir’in Menderes ilçesinde Özdere Aria Claros Oteli sahilinde 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Şu ana kadar şampiyonaya katılacak yüzücü sayısı 100’ün üzerine çıktı. Su sıcaklığının 15 derece olması sebebiyle FINA (Uluslararası Su Sporları Federasyonu) kuralları gereği sporcular neopren wetsuit koruyucu elbiselerle yüzecekler.

Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen, “Amacımız İzmir’de dört mevsim yüzülebileceğini göstermek, yüzme sporunu geniş kitlelere yaymak ve Menderes ile çevresinin tanıtımına katkı sağlamak. 2018 yılında iyi bir başlangıç yaptık. Bundan sonra organizasyonun kalıcı olmasına gayret edeceğiz. Ayrıca yurtdışından kulüpleri davet edip, yarışmayı uluslararası seviyeye çıkarmak istiyoruz” dedi.

Geçen yıl ilki yapılan şampiyona, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Türkiye Yüzme Federasyonu, Menderes Belediyesi koordinesinde toplam 152 sporcunun katılımıyla gerçekleşmişti.

Vira Haber