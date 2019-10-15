Saros diken üstünde!

Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) Saros Körfezi'nde bir yandan su altı turizmini canlandıracak dünyanın en büyük uçağı batırılırken diğer yandan hepsinin sonunu getirecek başka bir projenin hızla hayata geçirilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, ÇED davası kapsamında mahkemece 1 Kasım 2019 tarihinde bilirkişi incelemesi yapılacak FSRU Liman Projesi'nin gerçekleşmesi halinde bölgenin ekolojik yapısının sonu olacağını bildirdi.

SARDOS'tan yapılan yazılı açıklamada, FSRU Liman Projesi ÇED davası kapsamında 1 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan bilir kişi incelemesinde halk, kurumlar, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte olacaklarını belirterek şöyle denildi:

“Dünyanın inci doğa harikası yerlerden birisi olan Saros Körfezi, yıllardır ekolojik tahribat ve plansız projelerle gündeme gelmektedir. İyi planlanmamış liman ve balıkçı barınakları, turizm kalkınma bölgesine açılan taş ocakları ve son olarak da hepsinden daha korkunç ve tehlikeli olan FSRU liman projesi. Ekolojik turizm ve doğal zenginlikleri ile gündemde kalması gereken Saros Körfezi, maalesef tahribat ve geleceği karanlık projelerle gündemde olmaya devam ediyor.

Bir yandan su altı turizmini canlandıracak dünyanın en büyük uçağı batırılırken diğer yandan, hepsinin sonunu getirecek başka bir proje hızla hayata geçirilmeye çalışılıyor. Proje gerçekleştiği takdirde körfeze girecek dev gemilerin pervanelerinin tahribatı, sintine atıklarının, ve her türü kimyasal ürünün yaratacağı kirlilik ve tahribat ile kesilen ağaçlar ve tarıma vereceği zarar göz ardı edilirse bölgenin ekolojik yapısının sonu olur. Aynı zamanda bölgenin turizm potansiyeline vurulacak en büyük darbedir.

Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) olarak bu güne kadar doğa tahribatına yol açacak her türü projenin karşısında ve takipçisi olduk. FSRU Liman Projesi ÇED davası kapsamında 1 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan bilir kişi incelemesinde halkımız, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte omuz omuza orada olacağız.

Bu cennet vatan toprakları bize atalarımızdan bir miras değil çocuklarımızın emanetidir.”

Vira Haber