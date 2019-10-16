''In-House Boat Show'' kasımda

“In-House” etkinliği; müstakbel X-Yachts sahiplerine, üretim tesislerini ziyaret etmek, kızaktaki teknelerin anatomisini ve inşa kalitesini görmek, X-Yachts’ın kendi marinası ve özel showroomunda sergilenen modelleri zaman sınırlaması olmaksızın daha yakından inceleyip tanımak ve şirket yöneticileri, mühendisleri, tasarımcıları ile bizzat tanışıp görüşmek için bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Ayrıca, üretimdeki ve 2’nci el satıştaki pek çok tekneyi incelemenin yanında, X-Yachts çözüm ortaklarından North, Elvstrøm, Furlerboom, B&G ve Raymarine hakkında hazır bulunacak ilgililerden bilgi almak fırsatını bulabilecekler.

“In-House” ta bu yıl Xcruising serisinden Xc 45‘in yanında, Xperformance serisinden Xp 44 görülebilecek. Ayrıca, yeni “PureX” serisinin bu yıl suya indirilen en küçük üyesi ve 2019 “Avrupa’da Yılın Teknesi” adayı X4.0 ile yine aynı seriden X4.3 ve X4.9 da, bu yıl In-House Boat Show’da sergilenen tekneler arasında yer alacaklar.

Vira Haber