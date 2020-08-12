Savunma Sanayii İcra Komitesi Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde yerli ve milli sistemlere yönelik önemli kararlar alındı.

1 saat 35 dakika süren toplantıda savunma sanayindeki gelişmeler masaya yatırıldı. TSK başta olmak üzere güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlandı.

TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİ YOLUNDA KARARLILIĞINI SÜRDÜRECEK

Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında, “Yerli ve milli ürünlerimizin performansı düşünüldüğünde; bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayini kısıtlama veya engelleme girişimlerinin, ülkemizin kendi çıkarları konusunda bağımsız hareket etme yönündeki azim ve kararlılığını etkilemeyeceği bir kez daha ifade edilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir” denildi.

Vira Haber