Scania Yeni 13 Litrelik Deniz Motorunu Tanıttı

Scania Super’i temel alan DI13 deniz motoru, 257-772 kW (350-1050 HP) arasında güç üretiyor. Yakıt verimliliğini yüzde 8 artırarak CO2 emisyonunu önemli ölçüde düşürüyor ve saat başına 6,7 litreye kadar dizel tasarrufu sağlıyor.



Scania Deniz Motorları, en gelişmiş 13 litrelik DI13 deniz motorunu tanıttı. Bu motor, markanın yüksek performans, düşük emisyon ve üstün güvenlik standartlarını bir araya getiren en yeni teknolojisi olarak öne çıkıyor. ID 13, 257-772 kW (350-1050 HP) arasında güç üretebilirken, ayrıca yardımcı güç için 301-553 kW aralığında bir kapasite sağlıyor.

Scania Power Solutions Satış Direktörü Fredrik Järild, “DI13 daha ekonomik ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunan, şimdiye kadarki en gelişmiş deniz motorumuz. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda modeller geliştiriyoruz, yakıt verimliliğini ve ürün performansını daha ileri taşımak istiyoruz” dedi.

6.7 litreye kadar tasarruf

Geliştirilmiş yakıt verimliliğine sahip bu 13 litrelik motor, CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor. Şirketin deniz motorları arasında yakıt verimliliği en yüksek seçenek olan bu motor, aynı güç çıkışındaki mevcut Scania ürününe kıyasla yakıt tüketiminde yüzde 8’e varan bir iyileşme anlamına geliyor. Bu da tam yükte motor saati başına 6,7 litreye kadar potansiyel dizel tasarrufu sağlıyor.

Zorlu ağır yüklerde performans göstermek için artırılmış maksimum güç ve kapasiteye sahip, ancak aynı zamanda hafif veya orta hizmet tipi veya hibrit kullanım için de hazırlanmış. Yeni motor, daha yüksek boyutlu alternatiflerine göre boyutları itibarıyla geniş bir uygulama yelpazesine sahip. Motor ayrıca mevcut IMO Tier III emisyon standartlarına uygun ve biyodizel karışımları ve HVO yakıtlarla uyumlu.

Scania Super’i temel alıyor

Yeni 13 litrelik motor, 2023 yılında “Yeşil Kamyon” ödülü ve “Yılın Dizeli” dahil olmak üzere uluslararası uzmanlardan en iyi ödülleri alan Scania Super'i temel alıyor. Bu, Scania'nın denizcilik endüstrisindeki uzun vadeli deneyimi ve çeşitli müşteri türleriyle yakın işbirliği ile birlikte, enerji kaynaklarındaki geçiş zamanlarına hazırlanan denizcilik uygulamalarına adanmış bir ürünün yolunu açtı. Järild, “Kamyonlar, otobüsler ve endüstriyel uygulamalar için yeni platformun başarılı bir şekilde tanıtılmasının ardından, teklifimizi denizcilik endüstrilerine genişletmenin zamanı geldi” diye konuştu.

Vira Haber