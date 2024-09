CarrefourSA’dan Mavi Ekonomi ile Sürdürülebilir Deniz Ürünleri Atağı

“Doğrusu CarrefourSA’da” söylemiyle güvenilir ve kaliteli midyeyi tüketicilerle buluşturan CarrefourSA, sürdürülebilirlik odağında çevreye duyarlı bir ticaret modeli oluşturmayı hedefliyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Türkiye perakende sektörünün öncü markası olmaya devam ediyor. 64 ilde bulunan 1.200’e yakın mağazası ile bayileri dahil olmak üzere 15.000 çalışan sayısına ulaşan şirket, müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyatla sunuyor. Su ürünleri ve balık kategorisindeki liderliğini “Mavi Ekonomi” vizyonuyla bir adım öteye taşıyan CarrefourSA, “Doğrusu” söylemiyle Türkiye’nin ilk ve tek entegre midye tesisinde benzersiz bir üretime imza atıyor. Yerli üretim ve en yeni teknolojiye sahip ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği tesis yatırımı sayesinde güvenilir ve kaliteli midye dolmayı müşterileriyle buluşturan CarrefourSA; deniz ürünleri tüketimini artırmayı ve sürdürülebilir deniz kaynakları kullanımı ile çevreye duyarlı bir ticaret modeli oluşturmayı hedefliyor.

“Doğrusu CarrefourSA’da” ile Tazeliği Merkeze Aldık

CarrefourSA olarak tüm iş yapış biçimini “Doğrusu” söylemi altında topladıklarını söyleyen CarrefourSA Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Murat Dinçer, “Türkiye’nin en büyük balık perakendecisi olarak, sezonunda 80 çeşit balığı raflarımıza taşıyoruz. Balığın, ciromuzdaki payı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yılı 12 bin tonla kapattık, 2024 yıl sonu hedefimiz ise 19 bin ton. Su ürünleri kategorisinde ürün çeşitliliğimizi genişletmeyi ve bu alandaki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Tazeliği merkeze aldığımız su ürünleri kategorimizi, midye dolma ürünümüzle taçlandırıyoruz. Türk mutfağının sevilen bu lezzetini, Balıkesir Erdek’e bağlı Ocak Köyü’nde yer alan Türkiye’nin ilk ve tek entegre midye tesisinde üreterek hem yerel üretime katkı sağlıyor hem de su kaynaklarının sürdürülebilirliğini destekliyoruz“ dedi.

“Türkiye’nin Deniz Ürünleri Tüketimini Yükseltmeyi Amaçlıyoruz”

“Türkiye’de su ürünleri tüketimi Avrupa’nın oldukça gerisinde. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de kişi başı su ürünleri tüketimi yıllık 6,8 kg iken, Avrupa’da bu rakam 22 kg’a kadar çıkıyor.” diyen Dinçer şöyle devam etti: “Türkiye’nin en büyük balık alım satım perakendecisi CarrefourSA olarak, kaliteli gıdayı, güvenilir bir şekilde ve doğru fiyatlandırmayla müşterimizle buluştururken, Türkiye’nin deniz ürünleri tüketimini de bu hedef doğrultusunda artırmayı amaçlıyoruz. Mavi Ekonomi’yi organize gıda perakende sektöründe savunan öncü şirketiz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, su ürünleri tüketimini artırmak için çalışıyoruz. Tabii bu üretimi yaparken su altı ekosisteminin devamlılığını da önemsiyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek entegre midye tesisinde hayata geçirdiğimiz midye dolma üretimi kapsamında kullandığımız teknoloji ile deniz temizliğine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz”

Günlük 1000 Kg Üretim Kapasitesi

Midye dolmanın, Türk halkının severek tükettiği ve son dönemlerde yurt dışından da büyük ilgi gören, katma değeri yüksek bir lezzet olduğunu vurgulayan Dinçer, “Amacımız, müşterilerimize uygun fiyatlı, temiz, güvenilir ve kaliteli midye dolmayı sunmak. Bu kapsamda, Balıkesir Erdek’teki tesisimizde günlük 1000 kg üretim kapasitesine ulaşarak, midye dolma ürününü mağazalarımızda satışa sunuyoruz. Elbette vizyonumuz bunun ötesinde; Türk lezzetini katma değerli hale getirerek, kendi yerel gücümüzle dünya pazarlarına taşımayı hedefliyoruz. Bölgede sağladığımız istihdamla, özellikle kadınların iş gücüne katılımını destekliyoruz. Şu anda tamamı Erdek bölgesinden olmak üzere yaklaşık 30 kadın çalışana istihdam sağlayarak hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de işgücüne kazandırıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üretimde kullandığımız teknelerimiz dahil olmak üzere makine ve ekipmanların tamamı yerel üretim. Midyenin açık denizde toplanmasından itibaren, temizleme, yıkama ve arındırma, pişirme aşamalarına kadar her adımda yatırım gücümüzü kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde gıda güvenliği ve ürün kalitesini en yüksek standartlarda tutuyor, sağlık ve hijyen mevzuatlarının gerektirdiği koşullarda üretiyor, tüm aşamaları titizlikle kontrol ediyoruz. Hijyen ve gıda güvenliği eğitimleriyle donatılmış çalışanlarımız sayesinde, müşterilerimize her zaman güvenle tüketebilecekleri ürünler sunuyoruz. Doğru ürünü doğru üreticiden alarak oluşturduğumuz ekosistemimizi her geçen gün biraz daha genişletirken, bu sayede 365 gün ulaşılabilir ürünlerle hizmet veriyoruz. Öte yandan tüm farkındalık çalışmalarımızın yanı sıra sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını da destekliyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün bir oyuncusu olarak değer ekosistemi etrafında paydaşlarımız ve sektörümüzün diğer oyuncularıyla birlikte üstümüze düşeni yapmaya hazırız.”

