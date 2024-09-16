Science in Blue - Mavide Bilim Projesi Öğrencilerle Buluşuyor

Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat DABAK ve Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ferda ÖNENGÜT YAPAR’ın himayelerinde düzenlenecek olan etkinlik, projenin en önemli ayaklarından biri. ScienceinBlue – Mavide Bilim Projesi; çocukları ve gençleri sualtı araştırmacılarıyla tanıştırmayı, bu alanda kariyer yapmaları için bilgilendirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin 7 bölgesinde toplam 140 okulda yürütülecek proje, öğrencilerin denizaltı bilimsel araştırmalarının büyüleyici dünyasını tanıtmayı hedefliyor. ScienceinBlue – Mavide Bilim Projesi’nin ilk etkinliklerinden olan Galatasaray Lisesi’ndeki program, öğrencilere hem bilimsel bilgileri hem de sualtı keşiflerine olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Etkinlik, 18 Eylül’de saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Sergi Salonunda düzenlenecek bir sergi ile başlayacak ve 13.30’a kadar sürecek. Daha sonra saat 14.00-14.40 arasında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, saat 15.00-15.40 arasında ise lise öğrencilerine yönelik ‘En Derine Nasıl Dalabilirim?’ başlıklı bir seminer gerçekleştirilecek.

Seminerde, sualtı biliminin detayları ve bu alandaki kariyer olanakları gençlere aktarılacak. Etkinlik, Mavide Bilim Projesi’nin genel amacı olan sualtı bilimlerine ve teknolojilerine dair farkındalık yaratma hedefine paralel olarak, genç nesilleri bilime yönlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje kapsamında ilerleyen dönemlerde Türkiye’nin farklı bölgelerinde benzer etkinlikler düzenlenecek ve dünyaca ünlü sualtı araştırmacıları okullarda öğrencilere deneyimlerini paylaşmaya devam edecek.

Vira Haber