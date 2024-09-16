MIP, Brandon Hall Group™ Tarafından En İyi Genişletilmiş Kurumsal Eğitim Kategorisinde Altın Ödül Kazandı

Türkiye'nin lider liman işletmecisi Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 22 Ağustos 2024 tarihinde Brandon Hall Group™ tarafından düzenlenen 2024 İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) Mükemmellik Ödülleri'nde En İyi Genişletilmiş Kurumsal Öğrenme kategorisinde Altın Ödül'e layık görüldü. Bu prestijli ödül, MIP’nin topluma katkı sağlamak amacıyla başlattığı Kadın NEET’lere (Ne Eğitimde Ne de İstihdamda Olan Genç Kadınlar) yönelik Terminal Traktör Operatörü Eğitim Programı kapsamında elde edildi.

Brandon Hall Group™ HCM Excellence Awards, dünya çapında insan kaynakları yönetimi, öğrenme ve gelişim, liderlik gelişimi ve yetenek yönetimi alanlarında mükemmellik gösteren kuruluşları onurlandırmak amacıyla veriliyor. MIP aldığı bu ödülle, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların işgücüne katılımını artırmaya yönelik kararlı çalışmalarını bir adım öteye taşıyor.

Kadın Gücüne Destek

Kadınların liman sektöründe istihdamını teşvik etmek amacıyla başlatılan MIP'nin Kadın NEET’lere yönelik Terminal Traktör Operatörü Eğitim Programı 24 Nisan 2024 tarihinde başladı ve ilk yılında 34 kadının katılımına sahne oldu. Program, bu genç kadınların mesleki becerilerini geliştirirken sektöre entegre olmalarına yardımcı olmak için 30 saatlik eğitim ve iş başında uygulama sağladı.

Mersin Uluslararası Limanı’nda (MIP) düzenlenen Terminal Traktör Operatörü Eğitim Programı, katılımcıların yoğun ilgisi ve başarılı sonuçlarıyla tamamlandı. Programa katılan 34 kişi, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak MIP tarafından verilen "Başarı Sertifikası" almaya hak kazandı. Bu program, MIP bünyesinde terminal traktör operatörü olma yolunda atılan ilk adım olarak öne çıkıyor.

Katılımcıların bundan sonraki süreçte CE ve D sınıfı sürücü belgesi ile Terminal Traktör Operatörü Sertifikası’nı almaları gerekmektedir. Bu girişim, MIP’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Beyanı’na uygun olarak hayata geçirilmiş olup, Eşit Fırsat Komitesi cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla aktif çalışmalarına devam etmektedir.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh konuyla ilgili olarak, “Brandon Hall Group™ tarafından verilen bu prestijli ödülü almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak, MIP olarak insan kaynakları yönetimindeki en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Terminal Traktör Operatörü Eğitim Programı ile kadınlara yeni kariyer fırsatları sunmaktan gurur duyuyoruz. Gelecekte de kadınların iş gücüne katılımını desteklemeye ve yenilikçi eğitim programlarımızla sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.

Vira Haber