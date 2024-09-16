Tatil Tercihlerinde Yükselen Yıldız: Kruvaziyer  

Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği CLIA raporlarına göre cruise ile yolculuk yapanların yüzde 82'si yeniden cruise seyahatine çıkmayı planlıyor. Uluslararası seyahat edenlerin yüzde 71'i ise gemi yolculuğunu deneyimlemek istediğini belirtiyor.

Cruise yolculuklarına ilgi artıyor. Konforlu gemilerin sunduğu 5 yıldızlı tatil, fiyat avantajı nedeniyle son yıllarda daha çok keşfedilmeye başlandı. Cruise yolculuklarının bilinmeyenlerini ve en çok tercih edilen kruvaziyer rotalarını derledik.

Otel konforunda havuz başında kokteylinizi yudumlarken kitap okumak ve akşamları eğlenceli şovları izlemekten keyif alıyorsunuz; başka şehirler hatta ülkeler ve yeni kültürler keşfetmekten de vazgeçemiyorsanız kruvaziyer tatili tam size göre. Türkiye limanlarından başlayan birçok gemi turu ile dünya denizlerinde seyreden 5 yıldızlı gemilerde her zevke ve bütçeye göre cruise turunu deneme şansına sahipsiniz. Odanıza yerleştiğiniz andan itibaren bir daha otel değiştirmenize gerek kalmadan birçok şehri kolaylıkla görebildiğiniz, her sabah başka bir şehre uyandığınız büyüleyici gemiler dünya mutfaklarına ait restoranlar, lüks markaların yer aldığı mağazalar, SPA, fittness, birbirinden ünlü kabare ve şovların yer aldığı gece kulüpleri ile size çok fazla seçenek sunuyor; denizde seyir esnasındayken birçok etkinlik, eğitim, atölye gibi olanaklar da var.



İşte en sevilen 5 kruvaziyer rotası

1 – En sevilenlerden, Yunan Adaları

İstanbul, Kuşadası ve Çeşme’den kalkıp Yunan Adaları’na giden birden çok cruise firması bulunuyor. Yılın 12 ayı devam eden 3, 4 ve 7 gecelik cruise turları konaklama, yemekler, içecekler, gece şovları dahil 212 €’dan başlıyor. Bu gezilerin birçoğunda gemide Türkçe bilen rehberler yer aldığı için yabancı dil bilmemek sorun olmaktan çıkıyor. Vizeli ya da kolay vize ile gidebileceğiniz Yunan Adaları cruise turlarında Kos’tan Girit’e, Rodos’tan Mikonos’a, Milos’tan Santorini’ye kadar birçok adayı gezip görebilir; hem kültürünü keşfedebilir hem de mavi denizlerde yüzme fırsatı yakalayabilirsiniz.

2- Erişilebilir lüks cruise: Akdeniz Turları

Klasik bir cruise rotası olan Akdeniz ve Adriyatik Körfezi dünyanın dört bir yanından kruvaziyer turistlerini bu bölgeye çekmeye devam ediyor. Gemilere İstanbul’dan binebileceğiniz gibi İtalya, İspanya’dan da katılabileceğiniz turlar mevcut. Uçaklı paketlerle avantajlı bir tatil imkânı sunan ve 5 yıldızlı otel konforunda, ulaşılabilir bir lüks olan cruise seyahati size unutulmaz anlar vaat ediyor. 7 gece 8 günlük turların fiyatları 649€’dan başlıyor.

3- Kış mevsiminde sıcak denizlere doğru: Arap Körfezi

Kışın soğuk ve kasvetli havasından sıcak denizlere doğru yol almak isterseniz harika bir seçenek olan Dubai, Katar ve Abu Dabi’nin yer aldığı Arap Körfezi turlarına Kasım ayı itibari ile katılabilirsiniz. Otel konforunda konaklama, yemek ve gece şovları yanında çölde safari, ya da şnorkelle balıkların arasında yüzmek keyifli olmaz mı? Minimum 4 geceden başlayan bu gemili turlara 699€’dan başlayan fiyatlarla katılmak mümkün.

4- Güvertede kuzey ışıkları: Fiyort turları

Bahar ayları ile yaz döneminde en fazla tercih edilen Fiyortlar cruise turu kısa zamanda kolaylıkla Danimarka ve Norveç’i keşfetme imkânı sunuyor. Türkiye’den uçak dahil paketler ile cazip hale gelen kruvaziyer turları 1099€’dan başlıyor.

5- Uzak denizler: Uzak Doğu, Karayipler & Bahamalar

Uzakdoğu’nun gizemli coğrafyasına yol alıp Japonya - Singapur - Malezya -Tayland gibi ikonik şehirlerini konforlu 5 yıldızlı bir cruise turu ile ziyaret etmek isteyenler buraları 1647€’dan başlayan fiyatlar ile ziyaret edebilirler.

Karayipler & Bahamalar’ın otantik ve korunmuş doğası, kendine özgü plajlarında anılar biriktirmek içinse 1399€’dan başlayan 9 günlük gemi turları bulmak mümkün.

Yakın denizlerden uzak denizlere, vizeyle ya da vizesiz katılabileceğiniz çok çeşitli gemi firmasına ait yüzlerce tur seçeneğini tatilsepeti.com’da sıralayabilir, kıyaslayabilir, erken rezervasyon döneminde avantajlı fiyatlara gemi turları bulabilirsiniz.

** Kruvaziyer tatili neden bu kadar sevildi?

Kısıtlı zamanda, valiz açıp kapamadan tek bütçe ile birçok şehri görme şansı Türkiye limanlarından binebilme avantajı 5 yıldızlı otel konforu Kara turları ile keşif fırsatı Cabaret şovları, casino, animasyon ve atölyeleriyle bitmeyen eğlence, macera Özel restoranlar ve dünya lezzetleri Her sabah yeni bir limanda uyanma Konaklama, yeme içme, vergiler ve kara turları ile paket fiyat avantajı Gemide Türkçe bilen rehber ve mürettebat Uçaklı paketlerde uçak bileti fiyatına gemi turu avantajı

Vira Haber