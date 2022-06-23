Seabourn Encore, Kruvaziyer Gemisi Bodrum'a Geldi
Marmaris’ten Bodrum’a gelen Seabourn Encore isimli kruvaziyer gemisi, 383 yolcu getirdi. Yolcu gemisi, buradaki ziyaretin ardından Yunanistan’ın Santorini Limanı'na hareket edecek.
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Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve Marmaris Limanı'ndan gelen 383 yolcu ile 400 personelin bulunduğu 180 metrelik gemideki çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.
Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş yapan turistler, buralarda hediyelik eşyalardan da satın aldı.
Gemi akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek.
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Etiketler : bodrum, kruvaziyer, turizm
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