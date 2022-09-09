"Seabourn Encore" Kruvaziyer Gemisi, QTerminals Antalya’ya 826 Yolcu Getirdi
QTerminals Antalya, yaz boyunca dünyanın birçok ülkesinden gelen kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam ediyor. QTerminals Antalya, son olarak Bahamalar Bayraklı "Seabourn Encore" adlı lüks yolcu gemisine ev sahipliği yaptı.
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Dünyanın birçok noktasından gelen kruvaziyer gemilerini ağırlayan QTerminals Antalya’nın son misafiri Bahamalar Bayraklı Seabourn Encore adlı lüks yolcu gemisi oldu. QTerminals Antalya rıhtımına yanaşacak “Seabourn Encore” yolcu ve mürettebat toplam 826 yolcusu ile Limassol’a devam edecek.
Daha önce dünyaca ünlü kruvaziyer gemilerinden olan Blue Saphire, Emerald Azzurra, Spirit of Adventure, Silver Spirit, Club Med 2, Riviera, Nautica ve Seven Seas Explorer’a ev sahipliği yapan QTerminals Antalya, sezon sonuna kadar dünyanın birçok noktasından gelen kruvaziyer gemilerini ve turistleri ağırlamaya devam edecek.
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Etiketler : Seabourn Encore, QTerminals Antalya, turist, gemi, kruvaziyer
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