SOLAS İle İlgili Armatörlere ve Gemi İşletmecilerine Uyarı

25 Şubat 2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “6478 Sayılı Kanunla Katılmamız Uygun Bulunan 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası (SOLAS) kapsamında Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü’ne Katılmamıza İlişkin Karar” ülkemizin anılan Protokole kabulü gerçekleşmişti. Söz konusu karar sonrası katılım bildirgemiz IMO Genel Sekreteryası’na sunulmuş olup, SOLAS 1988 Protokolü'nün ülkemiz adına 16 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği IMO Genel Sekreterliği tarafından üye ülkelere bildirilmişti.

Bu nedenle ilgili konvansiyon (SOLAS) kapsamında ülkemiz adına düzenlenecek sertifikaların 16 Eylül 2022 tarihinden sonra herhangi bir nedenle yeniden veya ilk defa yayımlanması durumunda ilgili konvansiyon çerçevesinde düzenlenmesi gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilen bir yazı ile bu kapsamda donatanların, gemi işletmecilerinin ve ilgililerin bilgilendirilerek, bu konuda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Virahaber

