Sefine Tersanesi kadın çalışanlarını unutmadı

Son yıllarda, özellikle Norveç ve diğer Avrupa ülkelerine yaptığı başarılı yeni inşa teslimatlarıyla Türkiye’nin bu alanda en aktif tersaneleri arasında yer alan ve güçlü teknolojik altyapısı sayesinde de sektörün gelişimine yön veren Sefine Tersanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarını unutmadı.

Kadın çalışanlara çeşitli hediyeler dağıtarak Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Süleyman Akın Tuzcuoğlu, daha güzel bir dünya için kadınların iş yaşamında eşit şartlara sahip olmasının önemine vurgu yaptı.

Kadın istihdamına büyük önem veriyoruz

Tuzcuoğlu, kadınların toplumda hak ettiği saygıyı görmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Sefine Tersanesi olarak, kadın istihdamına büyük önem veriyoruz. Kadın çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve onlara destek vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, tüm dünyadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum” dedi.

Vira Haber