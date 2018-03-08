Kadınlar şiddete karşı yelken açtılar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kupası Yelken Yarışı yapıldı. Fethiye’ye bağlı Göcek Mahallesinde, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Kadına Şiddete Karşı Yelken Açıyoruz" yarışına 12 tekne ve 60 sporcu katıldı. D-Marin ile Göcek Yat Kulübü işbirliğinde düzenlenen yarışları TYF Başkanı Özlem Akdurak ve yat kulübü yetkilileri izledi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, bu yıl ilk kez düzenlenen yarışa katılımın her yıl artacağını söyledi. Etkinliğin amacının kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Akdurak, “Bu etkinliğin tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum. Yat sınıfında sadece kadın ekiplerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Düzenlenen etkinliklere kadın sporcuların ilgisi de her geçen gün çoğalıyor. Kadınların yelkene ilgisi çok güzel” dedi.

Gençlik sınıflarında kız sporcuların sayısının yüzde 20 civarında olmasına rağmen başarılarının dünya çapında olduğunu ifade eden Akdurak, yelkende kız sporcuların son derece başarılı olduğunu kaydetti.

Vira Haber