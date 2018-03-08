ABD’ye ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
ABD donanmasına ait Whidney Island sınıfı Oak Hill liman iniş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.
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Karadeniz’e giden Whidney Island sınıfı Oak Hill liman iniş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Yörük Işık isimli İstanbul Boğazı gözlemcisinin Twitter'daki paylaşımına göre, Karadeniz'e giden ABD donanmasına ait Whidney Island sınıfı Oak Hill gemisi Boğaz'dan geçti.
Gemiye, Kaan33 sınıfı Türk sahil güvenlik devriye gemileri TCSG303 ve TCSG88 eskortluk etti.
ABD donanması, daha önce Oak Hill gemisinin 8-15 Mart'ta gerçekleşecek Spring Storm 2018 tatbikatına katılmak için Romanya sahillerine gideceğini açıklamıştı.
Vira Haber
Etiketler : ABD, gemi, donanma, Whidney Island sınıfı, Oak Hill liman iniş gemisi, karadeniz
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