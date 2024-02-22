Şehir Hatları Gençleri İstanbul Boğazı’yla Buluşturuyor

Geçtiğimiz ay denizden uzak kalan çocuklar için Boğaz Turu düzenleyen Şehir Hatları, bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurtlarında kalan gençlere özel bir Boğaz turu düzenliyor. Üniversite eğitimi için şehir dışından gelen öğrencilere özel olarak düzenlenen tur boyunca gençler, İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

24 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan tur Kabataş İskelesi’nden başlayacak ve Kabataş İskelesi’nde son bulacak.

Vapur Kafe ikramları eşliğinde İstanbul manzarası

Yoğun geçen eğitim hayatlarına mola vermelerine destek olmak ve denizden uzak kalmış olan gençleri denizle buluşturarak İstanbul manzarasına doğru derin bir nefes almalarını amaçlayan Şehir Hatları, Vapur Kafe’siyle de etkinlik boyunca çay ve simit ikramında bulunacak. Gençler, İstanbul'un eşsiz atmosferini keyifli ikramlar ve sohbet eşliğinde tadacak.

Vira Haber