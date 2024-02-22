RielliMarine Tatlı Su Yapıcılar Denizcilerin Hizmetine Sunuldu

Endüstriyel arıtma cihazları konusunda alanında 30 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin küresel su arıtma markası Rielli, amatör denizcilerin ve profesyonel deniz taşıtların kullanımına uygun RielliMarine 220V AC su yapıcılarını Trend Marin iş birliğinde marin sektörüyle buluşturdu.

17-24 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük tekne fuarı Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda Trend Marin standında denizcilere sunulan RielliMarine 220V AC su yapıcılar, 8 farklı modelinde 100 – 450 litre/saat üretim kapasitesiyle denizde tatlı su ihtiyaçlarını karşılıyor. Fuar kapsamında RielliMarine’in Türkiye’de tek dağıtıcısı olan Trend Marin’in satış ve satış sonrası servis ekiplerine ürün eğitimleri de gerçekleştirildi.

Denizde tatlı su ihtiyacı, denizcilerin iyi bildiği bir derttir. Kazancı Çevre Tekniği bünyesinde, suyun geri dönüşümü ve arıtımı konularında 30 yılı aşkın köklü geçmişiyle dünya genelinde 6 kıtada ve 80’i aşkın ülkede bilinen ve saygı gören, Türkiye’nin rekabetçi küresel su arıtma markası Rielli, bu alandaki uzmanlığını, RielliMarine 220V AC su yapıcılarla denizcilerin hizmetine sundu.

Ürün ve marka gamı, satış ve satış sonrası teknik hizmet kalitesi ile 12 yıldır denizcilik camiasında güvenilir bir yer edinen Trend Marin’in Türkiye’de tek dağıtıcısı olduğu RielliMarine 220V AC su yapıcılar, 8 farklı modelinde 100 – 450 litre/saat üretim kapasitesiyle denizde tatlı su ihtiyaçlarını karşılıyor. Rielli – Trend Marin iş birliği kapsamında RielliMarine 220V AC su yapıcıların tüm satış, montaj ve teknik servis hizmetleri, Türkiye’nin tüm kıyılarına yayılan bir hizmet ağıyla sunuluyor.

Kendisi de bir amatör denizci olan Kazancı Çevre Tekniği Kurucu Genel Müdürü Artun Kazancı, denizde tatlı su ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini ifade ederek, “1993 yılından bu yana tüm faaliyetlerimizi müşterilerimize kazanç sağlayan, inovatif özellikler taşıyan ve aynı zamanda mutlaka doğaya dost olan ürünler sunmak ilkesiyle yürütüyoruz. Denizciler arasında hak edilmiş bir güven ve itibara sahip Trend Marin iş birliğinde sunduğumuz RielliMarine 220V AC su yapıcılar, bu alandaki 30 yılı aşkın deneyim ve uzmanlığımızı, denizcilik tutkusuyla birleştiriyor. Ters ozmoz teknolojisiyle deniz suyunu tuzdan ve diğer kirleticilerden arındırarak içilebilir su haline getiren RielliMarine 220V AC su yapıcılarını, ‘sudan sebeplerle canınızı sıkmayın’ sloganıyla hizmete sunuyoruz. 100 ila 450 litre/saat üretim kapasitesine sahip 8 farklı modelimizle denizcilere, kendi teknelerinde sınırsız tatlı su imkanı sunuyoruz” dedi.

RielliMarine 220V AC su yapıcıların birçok kalite ve özellikle entegrasyon aşamasında uyumluluk testlerinden geçerek hatasız şekilde üretildiğini vurgulayan Artun Kazancı, “Trend Marin iş birliğinde 8 farklı modelimizin yanı sıra geniş bir yedek parça gamı ve Türkiye’nin tüm kıyılarına uzanan bir servis ağı sunuyoruz. Ürünlerimizi Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda Trend Marin standında denizcilerle tanıştırdık. Fuar kapsamında, iş ortağımız Trend Marin’in satış ve satış sonrası servis ekiplerine ürün eğitimleri de gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

RielliMarine 220V AC su yapıcılar, 17-24 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük tekne fuarı Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda Trend Marin standında görülebiliyor.

Vira Haber