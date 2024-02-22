Piri Reis Üniversitesi 2. Kariyer Günleri Başlıyor

İki gün sürecek olan etkinlik, denizcilik sektörüne ilgi duyan öğrencilere kariyer olanakları ve sektördeki güncel gelişmeler hakkında değerli bilgiler sunmayı amaçlıyor.

Kariyer Günleri etkinliği, denizcilik sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilere sektördeki önemli isimlerle buluşma ve networking fırsatları sunacak. Aynı zamanda, sektördeki yenilikler, gelecekteki iş trendleri ve sektördeki fırsatlar konularında konferanslar, sosyal etkinlikler, sektör toplantıları ve söyleşiler gerçekleşecek.

22-23 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan 2. Gemi ve Deniz Teknolojileri Kulübü Kariyer Günleri’nin ilk günü olan 22 Şubat tarihinde Platin sponsorlarımız kendi alanları hakkında paneller verecekler. İkinci gün olan 23 Şubat tarihinde ise davetli firmalar stant açarak gelecek olan öğrencilere kariyer fırsatlarınız gibi konular hakkında bilgiler verecekler.

22 Şubat Perşembe Piri Reis Üniversitesi Rıdvan Kartal Konferans Salonu’nda, 23 Şubat Cuma Piri Reis Üniversitesi Fuaye Alanı’nda gerçekleşecek 2.Kariyer Günleri program akışı şu şekilde;