Söke'de Balıkçılar Önce Denetlendi Sonra Bilgilendirildi

Aydın’ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimde balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yaptı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.



Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Söke İlçe Müdürlüğümüzce denizde denetimler yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Vira Haber