Şehir Ödülleri'nde Bir Ödül de Hopa'ya

Şehir Ödülleri Türkiye 2020 “Ardahan” organizasyonu, Ardahan’ın 100. kurtuluş yıldönümü olan 22 Şubat tarihinde başlayarak 3 gün sürdü. Ardahan Valiliği, Ardahan TSO ve Ardahan Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Türkiye’nin birçok farklı yerinden Ödül almaya hak kazanan belediye, kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları ve diğer kurumların temsilcileri katıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ve Ardahan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci’ nin açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen törende Umut Işığı Ödülleri ‘Yılın Örgütlenmesi’ kategorisinde ödülü HOPAK’ a verildi. Ödülü Hop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve Oda Meclis ve HOPAK Başkanı Gökhan Bıyıklı birlikte aldı.

Akyürek yaptığı konuşmada ‘1885 yılında temelleri atılan köklü bir kuruluş olduklarını ifade ederek 24 Ağustos 2015 tarihinde yaşanan son 100 yılın felaketi olarak ifade edilen selde 11 kişinin hayatını kaybetmesi ve büyük maddi hasar bizlere sorumluluk almamız gerektiğini gösterdi. Balık yemesini değil tutmasını bilmeliyiz tabiriyle yola çıkarak Hopa Arama Kurtarma Derneğini kurarak araç ve diğer ekipmanlarını alarak bölgede olaylara müdahale edebilen bir yapıya kavuşturduk. Bu vesileyle bizleri ödüle layık gördüğünüz için Şehir Ödülleri Platformu Başkanı Alper Akın’a ve organizasyonda emeği geçen Ardahan Valimize, Ardahan Üniversitesi Rektörümüze ve Ardahan TSO Başkanımıza teşekkür ediyoruz’ dedi. Dernek Başkanı Gökhan Bıyıklı ise konuşmasında ‘bölgemizde yaşanabilecek gerek doğal afetlere gerekse trafik kazası gibi olaylara hızlıca müdahale edebilen bir derneğimiz var. Bu ödülü tamamen gönüllülük esasıyla her olaya hızla müdahale eden ekibimiz adına alıyoruz, bizleri bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ediyoruz’ ifadelerini kullandı.

Program ikinci gün Ardahan Valisi Hüseyin Öner tarafından verilen liderler kahvaltısı ve akabinde gerçekleştirilen konferans sonrasında sona erdi.