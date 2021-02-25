J70 Yarışları D-Marin Sponsorluğunda Devam Ediyor

Türkiye'nin en eğlenceli deniz festivali “J70 Türkiye Şampiyonası”, Türkiye Yelken Federasyonu programı dahilinde ve D-Marin desteğiyle 19-21 Mart tarihlerinde D-Marin Göcek’te başlayacak. Yarış, 13-15 Kasım tarihlerindeki altıncı ayakla sona erecek.

J70 Türkiye Sınıf Birliği (TSB) tarafından D-Marin Sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışlar 19-21 Mart tarihlerinde D-Marin Göcek’te start aldıktan sonra sırasıyla 16-18 Nisan Marmaris, 21-23 Mayıs D-Marin Turgutreis, 25-27 Haziran İstanbul, 7-10 Kasım Çeşme ile devam edecek. J70 Türkiye Turu finali 13-15 Ekim tarihleri arasında Göcek’te sona erecek. Yarışlar, günde 3 yarıştan toplam 12 yarış olarak gerçekleşecek.

Vira Haber