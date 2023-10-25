Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2023 Tatbikatı Devam Ediyor

Tatbikatın deniz safhası sancak gemisi TCSG Yaşam arama kurtarma gemisinin Gazimağusa Limanı'ndan ayrılmasının ardından başladı.

Geminin tatbikat bölgesine ulaşmasının ardından jenerik senaryoda planlanan arama-kurtarma faaliyetine geçildi. Bu kapsamda Gazimağusa açıklarında, KKTC karasuları dışında ve Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde, içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu gerçekleştirilen arama kurtarma harekatı icra edildi.

Gemilerden gelen tehlike sinyali sonrasında arama kurtarma merkezleri harekete geçerken bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait CN 235 tipi arama kurtarma uçağıyla kazazedelerin yerleri tespit edildi. Helikopterlerdeki arama kurtarma personeli denizdeki bazı kazazedeleri, "quick strop" yöntemi ve yüzer sedye kullanarak kurtarırken, yaralılar sağlık kontrolü için helikopterle TCSG Dost korvetine sevk edildi.

Denizde kalan diğer kazazedeler için uçaktan içinde lastik botun da bulunduğu arama kurtarma kitleri atıldı. Kazazedeler daha sonra TCSG Dost'a ait hızlı kurtarma botları tarafından kurtarıldı.

Bin fit yükseklikten denize kurtarma botu bırakan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama kurtarma uçağı daha sonra 5 bin fite çıktı. Buradan arama kurtarma personeli paraşüt atlayışı yaparak yaralıları kurtarmak için denize indi. Daha sonra kazazedeler sahil güvenlik botu tarafından kurtarma platformu ve gemi manevrasıyla denizden çıkarıldı.

Kaza sonrası kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu kuru yük gemisinin durdurulması için iki sağlık güvenlik botu görevlendirildi. Uyarı anonsları yapan botlar kuru yük gemisine yönelik önleme manevraları yaptı. Ardından Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi tarafından halattan serbest kayma ve gemiye çıkma harekatları düzenlendi. Kontrol altına alınan kuru yük gemisi mürettebatının yangın çıkarması üzerine mürettebat ve göçmenler sahil güvenlik botlarıyla tahliye edildi. Yangın, Sahil Güvenlik Komutanlığının arama kurtarma gemisi ve römorkör tarafından söndürüldü.

Tatbikatın deniz safhasını KKTC Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, TCSG Yaşam arama kurtarma gemisinden takip ediyor.

Vira Haber