Selanik-İzmir Gemi Seferleri Talep Düşüklüğü Nedeniyle Durduruldu

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Meclis Toplantısı, şubenin hizmet binasında yapıldı.

Mecliste konuşan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, dünya ticaretinde yaşanan daralmanın deniz ticaretini de baskı altına aldığını, Dünya Konteyner Endeksi'nin 24 Kasım haftasında yüzde 7 düşerek 2 bin 404 dolara kadar gerilediğini ifade etti.

En çok düşüş yaşanan ana hat Şangay-Rotterdam taşımalarında, 40'lık konteyner için navlunun 2 bin 192 dolara düştüğünü aktaran Öztürk, "Bu rakam geçen yılın aynı döneminden yüzde 84 daha düşük. Konteyner navlunları 2 yıllık kazançlarını geri vererek neredeyse pandemi öncesi rakamlara yaklaştı. Konteyner operatörleri seferleri birleştirerek ya da iptal ederek, navlundaki çöküşü durdurmaya çalışıyor. 25 Kasım verilerine göre büyük konteyner operatörlerinin oluşturduğu ittifaklar, planlanmış seferlerinin yüzde 14'ünü iptal etti." diye konuştu.

Öztürk, navlunlardaki gerilemenin Çin yeni yılına kadar sürmesinin, bazı taşıma koridorlarında salgın dönemi öncesi navlunların görülmesinin beklendiğini kaydederek, "Okyanus taşımalarının 2023'te yüzde 2,5 azalacağı tahmini ve tersanelerde suya inmeyi bekleyen yeni gemiler, kötümser yönlü beklentileri daha da kuvvetlendiriyor." dedi.

İzmir'e kruvaziyer turizmi kapsamında bu yıl 18 gemi ile 48 bin yolcunun geldiğini belirten Öztürk, Çeşme'ye 50 gemiyle 20 bin, Dikili'ye 26 gemiyle 5 bin 700, Kuşadası'na 350 gemiyle 450 bin civarında yolcu geldiğini söyledi.

Selanik-İzmir arasındaki hat

Öztürk, Selanik ile İzmir arasında gemi seferi başlatan şirketin, seferleri durdurma kararı aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çok kabul edilebilir bir şey değil. Neredeyse 8 senedir bu hatla ilgili çalışmalar yapıldı. Türkiye'nin ihraç yüklerinin Avrupa'ya daha hızlı sokulması amaçlanıyordu. Durdurma kararının ana nedeni desteksizlik. Neden destek yok bunu anlamıyorum. Uluslararası kara taşımacılığı yapan firmaların bu hatta destek vermesi lazımdı."

Öte yandan, iki şehir arasında gemi seferlerini düzenleyen şirketin yetkilileri, seferlerin kış aylarında yeterli talebi almadığını ve 31 Mart'a kadar durdurulduğunu, 3 Aralık Cumartesi İzmir'e gelecek geminin, 4 Aralık Pazar günü dönerek son seferi tamamlamış olacağını söyledi.